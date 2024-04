¿Es obligatorio dejar propina en restaurantes y bares? Profeco responde

Últimamente ha habido bastante discusión en torno a la cuestión de si es o no obligatorio dejar propina en los restaurantes y bares. Incluso hay quien se ha indignado de ver casos en redes sociales donde los establecimientos insisten en que sus clientes paguen propina, pero, ¿qué dice la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) al respecto?

¿Profeco avala que establecimientos cobren propina?

En nuestro país es común dejar un 10% de propina sobre el consumo total en los restaurantes y bares como muestra de agradecimiento por el servicio recibido. Pero según la Profeco, no tiene que ser así necesariamente, ya que la decisión de dejar propina es completamente libre y no puede ser impuesta por los dueños de los establecimientos.

Te puede interesar: Compra-venta de viviendas bajó un 17.6 % en Chihuahua; 2024 apunta a una mejor expectativa

Por ello cabe destacar que, si un cliente decide no dejar propina, o no puede hacerlo, el restaurante no tiene derecho a exigirla de ninguna manera. Si esto sucede, la Profeco tiene un programa especial de Verificación y Vigilancia para recibir denuncias sobre posibles abusos hacia los consumidores.

EL pago de propina no es obligatorio, y si te lo cobraron, Profeco tiene un programa especial de Verificación y Vigilancia para recibir denuncias sobre posibles abusos hacia los consumidores. Foto: Pixabay.com

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

¿Qué es el programa de Verificación y Vigilancia de la Profeco?

Este programa se encarga de monitorear varios aspectos de los establecimientos, incluyendo el hecho de si están exigiendo propina de manera indebida. Además de asegurarse de que los precios estén a la vista y el servicio sea de calidad, la Profeco también está atenta a denuncias relacionadas con este tema en restaurantes, bares y lugares similares.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Si alguna vez te ocurre una situación como esta y quieres hacer una denuncia, puedes enviar un correo electrónico a la Profeco a la dirección denunciasprofeco@profeco.gob.mx. Así puedes contribuir a que se respeten los derechos de los consumidores y se promueva una relación más justa entre los clientes y los establecimientos.

Doble Vía ¿Cuál usas? Estos son los mejores jabones de baño según la Profeco

Como puedes ver la postura de la Profeco es bastante clara: la propina no es un pago obligatorio, sino más bien una muestra de agradecimiento por un buen servicio y, aunque se sugiere dejar un 10% sobre el consumo total, no es una norma obligatoria.

Lo más importante es que los consumidores tengan la libertad de decidir si quieren dejar propina y en qué cantidad, sin sentirse presionados por parte de los negocios. La propina siempre será un gesto de gratitud que cada quien puede hacer según su propio criterio y posibilidad.

Publicada originalmente en El Sol de Parral