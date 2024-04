Pareja chihuahuense compra camioneta seminueva, sólo funcionó dos meses y ¡siguen pagándola!

El 17 de junio del 2023, Diana Hernández junto con su esposo, compraron una camioneta Tucson, de la línea Hyundai 2016 a la razón social denominada Productos Automotrices (Ford Pasa), llevándose la sorpresa de que apenas dos meses después de que recibieran el vehículo, este presentó diversas fallas, que terminaron por dejar pasar el aceite al depósito del agua en el motor, lo que le generó un daño severo al producto.

Por consiguiente, presentaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una denuncia (PFC.CHH.B.3/001128-2023) por las fallas al automotor, el cual no ha sido reparado para serles entregado generándoles molestia porque a la fecha siguen pagando mes con mes el pago correspondiente.

El establecimiento que les vendió dicha camioneta, la cual presuntamente resultó con diversas fallas en el momento en que se las entregaron, está ubicado en la avenida Américas y casi Vallarta, enseguida de una agencia automotriz.

Ante esto, decidieron interponer ante la Profeco una queja formal, quedando bajo el número PFC.CHH.B.3/001128-2023, dejando en claro que, al reclamarle al vendedor la falla, este le respondió que ya no tenía garantía.

Los afectados al revisar el contrato, se percataron de que especificaba una garantía de tres meses y que por ley se le tenía que dar al consumidor. “Se echó todo el motor y por eso le hablé al vendedor y le digo, le pasó esto, qué onda con la garantía, no tengo ni dos meses, y me dijo que no tiene”, comentó.

A la fecha, sigue pagando la mensualidad de la camioneta y la empresa no ha podido repararle el motor y desde enero, tienen el vehículo en su poder en el taller, denunciando incluso en redes sociales, que ya no los atienden y se les esconden.

“Lo que buscamos es agilizar el trámite de entrega de la camioneta, porque tienen cuatro meses y no la entregan, la respuesta es que no sirven las reparaciones que le hacen al motor, ya he escuchado muchos casos de que ahí en Ford Pasa, a una conocida le vendieron un carro y se le salió una llanta porque estaba chocado”, dijo en la entrevista.