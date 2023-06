Desmiente Juan Carlos Loera su supuesta salida de Bienestar

Luego de que trascendió la supuesta salida del delegado Juan Carlos Loera de la Secretaría del Bienestar, el funcionario aclaró que se trata de falsos rumores, creados como "cajas chinas" por grupos políticos de la "derecha conservadora en Chihuahua" que lo ven como adversario.

"En primer lugar, debo decir que son falsos estos rumores. Ahora la pregunta es, ¿por qué son tan insistentes? ¿por qué tan frecuentes?" refirió el delegado.

Agregó que este rumor que se ha vuelto común, "es porque los grupos políticos que me ven como un adversario, es decir, la derecha conservadora, en Chihuahua, que es muy corrupta, por cierto, quiere formar cajas chinas".

Señaló que con esto, pretenden "que no se sepa, que no se difunda, o que no llame la atención, todas las cosas que se están haciendo desde el Gobierno Estatal... todas las graves deficiencias que tenemos Juárez, principalmente, por la falta de transporte público".

Otras de las deficiencias en la ciudad fronteriza, son "la falta de espacios públicos, todo el caos vial y el tráfico que cada vez es más caótico".

Reiteró que "sacan esta caja china, en el mismo momento en el que al parecer, anda en el extranjero, disfrutando de unas merecidas vacaciones".

Enfatizó en que el rumor de que deja de estar al frente de la Delegación Estatal del Bienestar, ha sido frecuente, debido a que "se ponen de acuerdo, en nado sincronizado, los medios que son muy afines al Gobierno Estatal, que reciben dinero".

Recalcó que estos acuerdos, los hacen "para estar cada vez que se les ocurre, un día sí, y otro también, estar denigrando o manchando la imagen del delegado, del Gobierno Federal en Chihuahua".