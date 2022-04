Destaca Wendy Luján gestiones para la afiliación de esposos y padres de profesoras estatales

La líder de la planilla Súmate, para la competir por la dirigencia de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Chihuahua, destacó el trabajo que se ha realizado desde 2016, para gestionar la afiliación de esposos, padres y madres de maestras del sistema educativo estatal a Pensiones Civiles del Estado.

“Soy la única mujer que ha enfrentado a ese monstruo de las mil cabezas, pero con la convicción de que estamos haciendo las cosas claras. A pesar de que nos han dicho que las mujeres calladitas nos vemos más bonitas, creo que no es así. Que en la medida que levantamos la voz, nos volvemos más empoderadas, más fuertes y sobre todo, más bonitas, porque expresamos lo que queremos y pensamos”, manifestó en entrevista exclusiva a El Heraldo de Chihuahua.

Chihuahua Reunión entre Julio Ortiz y Martín Mendoza para renovación de sección 8 del SNTE

Acotó que es lamentable que los compañeros caballeros no hayan levantado la voz, y que hayan permitido que una mujer pequeña, como es mi tamaño, pero con ganas de transformar y cambiar, diera la batalla.

En ese sentido, invitó a todo el personal de Educación, docentes, personal de apoyo, secretarias, prefectos, a emitir su elección este martes 5 de abril a favor de la propuesta de Súmate.

“Tenemos una oportunidad histórica que no se sientan con miedo, que se enfrenten a lo que ellos quieren, que luchen y que sea un voto consciente, que no sea un voto de borreguismo, como mucho tiempo nos han dicho. El maestro es una persona muy capacitada, muy profesional, que sabe lo que necesita, lo que le ha dolido, lo que lo han engañado y han abusado de esa figura tan noble, y obviamente tenemos que cambiar las conciencias de todos y cada uno. Tenemos que votar con un voto muy razonado, porque nos estamos jugando los destinos no de una dirigencia, sino del magisterio en general. Nuestra alianza es con el magisterio estatal y sus familias. No hay otra”, afirmó.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En el plan de trabajo y plataforma que se va a construir para beneficio de los maestros, explicó que está basada en la gestoría, innovación, diseño de proyectos de Educación a Distancia y el trabajo que se ha realizado desde abril de 2020 con el licenciado Javier Corral Jurado, lo que se ha presentado con el gobierno federal, para lograr el esquema, horas con curriculares, IRP, situación del Tiempo completo modelo mixto.

“Acudimos desde hace más de un año a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, para pedir que se revisara nuestro organismo del fondo de ahorro de los maestros y que se diera esa transparencia. La falta de certeza en los recursos ha generado mucha controversia entre los maestros, nosotros queremos que las cosas se hagan bien, que se dé la transparencia de adentro hacia afuera. Los seguros por medio de una licitación pública abierta, los maestros deberán saber cuáles son las propuestas, que se hagan votos y se revise de manera más puntual, y que sean los primeros y más informados, porque el líder es quien representa a sus agremiados, pero si se aleja de más de ellos, se aleja de las necesidades básicas y no puede dar mayor certeza a lo que necesitan”, dijo.

En ese sentido, añadió que es primordial la política de puertas abiertas –que consideró es un privilegio-, pero sobre todo, una forma de empatía para los maestros y trabajadores de la Educación en general, que lleguen y requieran de una situación de apoyo y defensa de la organización sindical.

Por su parte, Lourdes Monreal, encargada del área jurídica del proyecto Súmate, manifestó que es la única planilla que ha trabajado desde hace más de dos años y medio, donde se ha gestionado la filiación de padres y esposos, proyecto del que la maestra Monreal, ha llevado todo el proceso.

“Es la pionera, quien se enfrentó a lo que decía la Ley de Pensiones Civiles del Estado, y logra lo que se creía imposible durante 65 años para las mujeres agremiadas, para que puedan agremiar a su esposo, a sus padres, dando seguridad social para las mujeres trabajadoras y sus familias. Esta acción de tan buena fe para ayudarnos entre mujeres de manera solidaria y sororaria, ella es la pionera y nadie más se puede adjudicar eso”, refirió la maestra Wendy Luján.

Las gestiones son la acción colectiva 9/2020, con la afiliación colectiva de esposos y concubinos a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Y la acción colectiva 30/2020 a los padres de los agremiados, que de acuerdo con Lourdes Monreal, rompe con el patrón de corrupción, desigualdad de género, y discriminación por género que afecta a las mujeres afiliadas en activo, pensionadas y jubiladas derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.

Entre las propuestas de Súmate, Wendy Luján dijo que quieren cambiar de raíz y fondo situaciones de orden sindical, y también en cuestión de nuestras afectaciones, como son las prestaciones.

“Queremos revisar el paquete prestacional anterior al 2014, y lo que podamos rescatar como Beca-Comisión, Beca Económica, que se logre recuperar, porque no se perdió, se quedó congelada ahí. También el estímulo al desempeño laboral para trabajadores manuales, secretarías, trabajadores sociales y prefectos. Un sueldo más digno para nuestros compañeros nóveles, también dentro del Sistema de Seguridad Social, buscar por medio de acciones y lo que se creía imposible jurídicamente, lograr que todos entremos a un esquema solidario y que nuestros pagos queden garantizados, con un salario y jubilación más digna después del tiempo laboral”, finalizó.