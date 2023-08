Destilichadero: Estas son las siete colonias que visitará del 7 al 12 de agosto

Para esta semana del 7 al 12 de agosto se visitarán siete colonias de la capital con el programa Destilichadero, el cual es realizado a través de Dirección de Servicios Públicos Municipales para ayudar a los ciudadanos a deshacerse de los tiliches indeseables.

El contenedor especial para el destilichadero, se colocará en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde entre semana, mientras que el sábado se colocara de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Este programa consiste en retirar la basura de grandes dimensiones que los ciudadanos no pueden llevar al relleno sanitario y que el camión recolector no puede llevarse, por ello se facilita una opción para no tener que dejar los tiliches en disposición de la contaminación.

Para que el proceso sea mas rápido, se pide a los vecinos de las siguientes colonias que dejen los deshechos al pie de la banqueta, así el personal de la dependencia podrá retirarlos durante los recorridos en los cuadrantes.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa:

Lunes 7 de agosto

Colonia: Villa Juárez

Cuadrante: boulevard Fuentes Mares - calles Francisco Portillo - 18 - Francisco Villa

Contenedor: calles Insurgentes y 18

Martes 8 de agosto

Colonia: Ramón Reyes

Cuadrante: calles Silvestre Terrazas - 24 de Febrero - Francisco I. Madero - C. 106

Contenedor: calles 24 de Febrero y Chuvíscar

Miércoles 9 de agosto

Colonia: Diego Lucero y Lomas Karike

Cuadrante: calles Juan Escutia - Vicente Leñero - 15 de Enero - Loma Alta

Contenedor: calle Loma Linda (Cancha de futbol Karike)

Jueves 10 de agosto

Colonia: Vistas del Norte

Cuadrante: avenidas Río Nilo - Río de las Praderas - Río Danubio - Anthony Quinn

Contenedor: calles Río Atuel y Río Cisnes

Viernes 11 de agosto

Colonia: Minerales

Cuadrante: Vialidad Los Nogales - Heroico Colegio Militar - Mineral de Josefina - Mineral Plateros - Mineral Agua Blanca

Contenedor: calles Monte Everest y Mineral El Carrizo (Parque)

Sábado 12 de agosto

Colonia: 3 de Mayo

Cuadrante: Francisco R. Almada - López Mateos - C. 31 - Diana Laura Riojas

Contenedor: calles 27 y Arturo Gámiz

Este es un programa completamente gratuito, por lo que, si algún empleado le solicita remuneración de cualquier tipo por la recolección, se le pide que lo reporten al número 072, en un horario de lunes a viernes desde las 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.