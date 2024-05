Detectan disminución en acoso escolar en Chihuahua durante el 2024

Adriana Corral Gerard, jefa del Departamento de Equidad de Género, Derechos Humanos y Convivencia, informó que la cifra en la disminución del acoso escolar parece haber disminuido, esto con base a la base de datos de la Secretaría de Educación y Deporte (SED).

Según la información brindada por la secretaría, en lo que va del año 2024 se han reportado sólo 10 casos de acoso escolar, los cuales están concentrados principalmente en la educación secundaria, mientras que en el año 2023 fueron 68 los casos de bullying.

Ante estos resultados, Corral señaló la disminución que ha tenido la incidencia de acoso escolar en el estado, sin embargo, comentó que sabe que hay casos que no están detectando debido a que las mismas escuelas se hacen cargo de las problemáticas a menos que se encuentren con casos en los que se debe ver involucrada alguna autoridad educativa.

“Hay casos que los atienden propiamente las escuelas, entonces a lo mejor hay datos que nosotros no tenemos aquí, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros percibimos una disminución”, comentó Corral Gerard.

Además, mencionó que las intervenciones que se realizan en las instituciones del estado por parte de la SED son diferentes a los que lleva a cabo Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECh), no obstante, las estadísticas que manejan son similares en el sentido en que se ve una disminución en comparación de un año.

De acuerdo con la información brindada por SEECh, en el año 2023 tuvieron 46 registros de acoso escolar, mientras que en lo que va del 2024 se reportaron y atendieron un total de 22 casos de bullying.

Ambas instituciones trabajan de forma diferente, siendo uno de los métodos utilizados el Consejo Técnico Escolar, por el cual se da supervisión a toda la estructura educativa y se manejan en la materia de generar una cultura de paz y en la resolución pacífica de conflictos.

En estas mesas se busca que las instituciones que piden el apoyo adquieran herramientas para solucionar algún conflicto en este sentido, ya sea a través de la mediación o de los medios alternativos que existen para la resolución de conflictos que pueden ser externos a las instituciones.

De esta forma, Corral comentó que la escuela se va adecuando a lo que necesita la comunidad educativa, que está integrada por el alumnado, padres y madres de familia y docentes, por lo que según el conflicto que se presente, la escuela pueda tener las herramientas para aplicar las estrategias que beneficien a su comunidad educativa.

Se pueden manejar hasta siete ejes específicos, debido a que Corral explicó que las problemáticas como el acoso escolar pueden ser muy diversas que van relacionadas con habilidades socioemocionales, que pueden estar relacionados con la perspectiva de género y con la diversidad que existe dentro de las escuelas en temas de derechos humanos, participación y democracia.

Asimismo, las mesas de seguridad aplican talleres o ejercicios en las instituciones donde se presentó el problema para que, de manera muy general, se trabaje en el ámbito de la prevención de la violencia en las escuelas.

También mencionó que se pide a las autoridades de cada escuela que, en caso de detectar cualquier tipo de problemática, que se trabaje en proyectos a mediano y largo plazo, para estar atendiendo las problemáticas.

Cuando hay situaciones que sobrepasan a la escuela, entonces se aplican los protocolos donde entra la procuraduría, fiscalía o incluso el DIF Estatal y según la problemática que se esté presentando o si es un caso específico de acoso escolar, mencionó Corral entonces es cuando a través de la Unidad de Género, Derechos Humanos y Convivencia o de Servicios Educativos intervienen.

Para finalizar, Adriana Corral señaló que uno de los temas en los que más se esfuerzan por resolver es el sistematizar una base de datos con las que puedan identificar los tipos de violencia que han aparecido en las escuelas con las nuevas generaciones.

Esto debido a que con la evolución de las tecnologías y la facilidad del acceso, durante un tiempo se concluyó que la razón por la que los estudiantes presentaban cuadros depresivos y de ansiedad era por la cantidad de tiempo que pasaban en las pantallas, y por lo que está expuesto en línea, se podría llegar a concluir que la violencia que presentan muchos jóvenes desde temprana edad también se deba al contenido que consumen en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento no cuentan con la información suficiente como para probar que el acoso escolar sea el resultado del uso de las redes sociales, debido a que las problemáticas de este ámbito suelen ser muy diversas y complejas y necesitan de un estudio más profundo para conocer su evolución.

Además, agregó que el que no se comprendan las problemáticas no le resta importancia, dado a que, lo que se consideraba como violencia hace 15 años no es lo mismo a lo que se considera acoso escolar el día de hoy, esto por la evolución de las generaciones y las situaciones sociales en las que se encuentran.

Por ello, las autoridades educativas se esfuerzan en la prevención de la violencia para fortalecer las actividades y estrategias que prevengan y eviten las situaciones relacionadas a la violencia dentro de las escuelas.