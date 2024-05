Detienen en Durango a presunto homicida de policía municipal de Chihuahua capital

Detienen en Durango a presunto homicida de un oficial de Seguridad en Chihuahua. De acuerdo con la información proporcionada por autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, el arrestado en compañía de otros asesinaron a un oficial de Seguridad Pública Municipal de la capital del estado a tiros, siendo que su compañero resultó herido de gravedad. En 2019 hubo siete detenidos con relación a los hechos y ahora el octavo involucrado.

La Fiscalía General del Estado de Durango, a través de elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), en atención a un oficio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Abdón Emmanuel “N”, de 28 años, por el delito de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de un elemento de Seguridad Pública.

De acuerdo con la información proporcionada por autoridades de aquella entidad, Abdón Emmanuel en compañía de otras siete personas cometió dicho acto delictivo el 16 de enero del 2019, cuando al ir circulando por la vialidad Ch-P y calle 46, en determinando momento emparejaron a los policías.

Posteriormente realizaron disparos con arma de fuego de alto poder en su contra, perdiendo la vida en dicho lugar el policía segundo Roberto Carlos Ribero Chacón y quedando gravemente lesionado el agente de academia Luis Ángel Hernández Olguín.

Ambos estaban adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de Chihuahua, motivo por el que un Juez de aquel estado giró una orden de aprehensión en su contra.

Esta orden de aprehensión se ejecutó por elementos la Policía de Investigación de Delitos adscritos a la Unidad de Mandamientos Judiciales de esta Fiscalía, para posteriormente ser trasladado al vecino estado, donde será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Cabe mencionar que gracias a la excelente coordinación y comunicación que existe entre la Fiscalía de Durango con sus homólogos de todo el país, se han logrado realizar acciones contundentes en contra de personas generadoras de violencia que afectan la seguridad de los ciudadanos.

Cabe destacar que tras un operativo de búsqueda en la fecha del atentado en contra de los policías, fueron detenidas siete personas en relación a los hechos, mismas que fueron identificados como Kevin Ernesto F. M., de 19 años de edad; José Alfredo C. C., de 20; Joel Iván M. C., de 21, así como Jonathan C. C., de 22 y José Israel R. L., de 28; además de dos mujeres de nombre Brenda Janeth C. L. y Paola Yazmín R. O., de 18 y 26 años respectivamente.

Es de resaltar que el detenido se encontraba prófugo de la justicia desde hace cinco años, por lo cual era buscado por las autoridades y fue la tarde de este jueves cuando fue localizado y capturado por personal de la Fiscalía del Estado de Durango.

Publicada originalmente en El Sol de Parral