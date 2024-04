Diálogos por la Paz arrancan por homicidios en Cerocahui: Padre Javier Ávila

Javier Ávila Aguirre, sacerdote de la Compañía de Jesús, destacó que el llamado a trabajar por la paz se hace en México, por la realidad que vive el país; y no por el proceso electoral que se definirá el domingo 2 de junio, cuando se elegirá a la persona que ocupe la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

“Yo prescindiría de esto, más que hacer en el marco de un proceso electoral, es en el marco de una realidad lamentable que estamos viviendo en el país, haya elecciones o no haya elecciones. Ya se ha dicho, por ejemplo que bueno es conocer el proceso electoral, los obispos se suben o no a la coyuntura, no. La muerte de los cuatro hermanos nuestros en Cerocahui no fue coyuntural”, afirmó el Padre Ávila.

Javier Ávila sostuvo que Los Diálogos de la Paz arrancan, precisamente, de esa lamentable realidad de los cuatro homicidios en Cerocahui: de Paúl, de Pedro, de Javier, de Joaquín.

“Eso no fue circunstancial, fue un hecho histórico muy lamentable. A raíz de ahí, creo que es que arrancan Los Diálogos de Paz, y es la invitación que en la apertura, dialoguemos. Yo creo que un país se construye entre todos, en la apertura, el diálogo y la paz se logra construir entre toda una sociedad; no lo hace una iglesia; no lo hace un partido político; no lo hace un grupo humano; no lo hace una sociedad anónima; no lo hace una ONG. No. La paz el país lo construimos: o sea, un país con paz, lo construimos entre todos y entre más manifestemos nosotros apertura al diálogo, -de una manera madura-, más fácilmente vamos a tener un país digno, una sociedad digna, donde podamos vivir, precisamente, en paz”, expresó el sacerdote de la Compañía de Jesús y cofundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.

Ante la situación que vive México, Javier Ávila reconoció que actualmente el país no vive un momento de paz, por lo que actualmente no se ha logrado alcanzar esa meta; sin embargo, afirmó que es un proceso en el que se ha venido trabajando desde hace casi dos años, después de la lamentable pérdida de los homicidios en Cerocahui, cuando arrancó la denominada Agenda por la Paz.

No lo podemos hacer ahora, se aparecen las elecciones, las elecciones son las coyunturales, pero el proceso se viene llevando hace ya casi dos años

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

En los avances que se han alcanzado, mencionó que ha habido muchos avances, y sigue habiendo conversatorios, en toda la República; y calificó como notable que en estados muy conflictivos, se tienen los conversatorios, se tienen las reuniones.

“Repito, no es coyuntural esto, sobre de un momento electoral, para nada. Porque esto debe trascender cualquier situación partidista y electoral. Esto se va a seguir teniendo, porque estamos en un proceso que nos vamos a detener ¿hasta cuándo? Pues, hasta que demos pasos muy concretos en favor de la paz”, expresó.

Refirió que hay estados en los que llevan muy avanzados sus conversatorios y sus reuniones; y subrayó el esfuerzo que se ha realizado a partir de grupos civiles, las reuniones en el nivel universitario, académico, estudiantes, grupos de la sociedad civil, entre otros.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Lo que pasa es que brinca mucho lo eclesiástico, pues porque fuimos los que iniciamos nosotros este proceso, pero se está integrando de una manera muy impresionante y muy positiva, la sociedad civil en diversos estados de la República, Va permeando, es un tema que no podemos ocultar, del que no podemos prescindir en nuestro caminar como sociedad. Tenemos que estar muy abiertos, en un gran ecumenismo, sobre todo. Como dice el Papa, sin nodalidad: hay que caminar juntos. La paz, no la hace un partido político; la paz, no la hace una iglesia; la paz, no la hace un grupo de la sociedad civil. La paz la hacemos todos, todos. Y es está la invitación de parte, no nada más de la iglesia de parte de la sociedad, a que sigamos construyendo unidos, trabajando por tener un país más bello, más digno, más de paz, de justicia, de fraternidad, de verdad. Ese sigue siendo el llamado”, finalizó el sacerdote Javier Ávila, SJ.