Diálogos por la verdad: Sobrevivientes de desaparición forzada cuentan sus experiencias

En el marco del evento "Diálogos por la Verdad" que se presentó este sábado por el Mecanismo y la Comisión para Acceso a la Verdad, el señor Florentino Torres Coronado, sobreviviente de tortura y desaparición forzada transitoria en 1965, narró su experiencia, misma a la que se enfrentó cuando tenía 12 años de edad.

Expuso que siendo un niño, fue testigo de una ocasión en la que un cacique llegó a tomar unas tierras. "Yo era muy pequeño y recuerdo cuando fue un cacique a tomar las tierras y llegaron muchos estudiantes de la Normal para tirar el cerco"

Relató que "al poco tiempo, ejecutaron a Florentino Ibarra, en Dolores". Dijo que en un enfrentamiento entre soldados y guerrilleros, "estaba entre las balas y llegó un Sargento Luna, que me metió a culatazos a la casa". El Señor Florentino narró que "me querían ahorcar, me preguntaban por mi papá".

Otro testimonio fue el de don Florencio Lugo Hernández, quien es exmilitante del grupo Popular Guerrillero, y sobreviviente del "Asalto al Cuartel de Madera".

Se presentó como " sobreviviente de detención arbitraria y prisión por motivos políticos" pues expuso que" la guerrilla en la Sierra de Chihuahua, surgió como una respuesta a la violencia ejercida por el gobierno".

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Afirmó que el gobierno violentó a "quienes luchaban por las necesidades de campesinos, obreros y estudiantes, los más necesitados". "A partir de la quema del templete donde se presentaría Díaz Ordaz candidato a la Presidencia de la República, la represión arreció", relató.

"Fuimos emboscados por un grupo de la Judicial Rural, quien torturaba campesinos.Y decidimos pasar al plano de la ofensiva para demostrar que estábamos dispuestos a pasar a las últimas consecuencias".

En un enfrentamiento, expuso durante su testimonio, "logramos detener integrantes de la Judicial Rural que participaban con caciques en la toma de tierras y actos de tortura y represión".

Al igual que estos dos testimonios, otras 13 personas participaron en el evento "Diálogos por la Verdad", en el que se hizo hincapié en el derecho universal de conocer la verdad de hechos que han violentado a la sociedad.