Develan mural “Plasmando Esperanzas" para recordar a las personas desaparecidas

La esperanza que tienen las familias con personas desaparecidas fue plasmada en el mural de vitromosaico, que hoy fue develado en la Plaza de la Justicia, que se encuentra frente a la Fiscalía General del Estado, el cual le recuerda a la autoridad que en Chihuahua hay 3 mil 523 personas desaparecidas o no localizadas.

Cada mosaico grita que cada desaparición es un hecho pendiente de resolver por la autoridad, cada pieza es un corazón que busca, que suplica, que palpita y sangra de dolor, que clama justicia y verdad, enfatizó la señora Olaya Dozal, quien desde hace 13 años busca a su hija Alejandra.

A nombre de las familias, invitó a la ciudadanía a que admiren el mural, porque en él verán la vida destrozada de miles de personas, que se conduelan de la tragedia que se vive en Chihuahua y en el país, pero también que se encienda una alerta, porque no dejan de suceder.

El mural surge de la convocatoria “Plasmando Esperanzas" en el marco del programa “Justicia por los desaparecidos en Chihuahua”, financiado por USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) que busca hacer visible la tragedia que viven las familias con personas desaparecidas. En el país son 286 mil 306 personas desaparecidas o no localizadas de acuerdo al Registro Nacional.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

La abogada Ruth Fierro Pinedo, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres enfatizó que este anti monumento representa un reconocimiento a la dignidad de quienes sufren o han sufrido la violación a los derechos humanos, un sitio de memoria para continuar con la exigencia de verdad y justicia.

Gabino Gómez, coordinador del área de acompañamiento a familias con personas desaparecidas del CEDEHM habló de la memoria como la capacidad del cerebro de almacenar, retener, ordenar datos y recuperarlos después. “Hoy se que memoria es un concepto rebelde colectivo para mantener la alerta y el reclamo, que se juntan con las palabras verdad y justicia”.

El activista comentó que es un anti monumento que plasma hechos sociales que no deben ocurrir y que dejan heridas que no sanan y causan mucho dolor. Hacen visibles la tragedia nacional, los desaparecidos y miles de personas asesinadas por buscarlos. Es un reclamo por las violaciones a derechos humanos, la exigencia de justicia y que le recuerda a las autoridades que no han cumplido.

Los trabajos iniciaron hace un año, cuando el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, organización que brinda acompañamiento a la familias, lanzó la convocatoria para el diseño, se recibieron 19 propuestas, la ganadora fue Jessica Padrón Rivera, originaria de San Luis Potosí, estudiante de la carrera de Diseño Gráfico. Luego se iniciaron los trabajos a través de sesiones en las que participaron madres, hijas, hermanas de personas desaparecidas en Chihuahua y Cuauhtémoc, quienes a través de esta sanadora técnica fueron plasmando sus sentimientos, bajo la conducción de la artista plástica Carmen Chávez.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

En su intervención, el fiscal general César Jáuregui Robles reconoció la deuda con las familias por la ineficacia que se ha mostrado ante la problemática, “Su lucha permanente nos hace confirmar que bajo ninguna circunstancia el olvido es opción. Iremos en la búsqueda de nuestros desaparecidos”.

La develación del mural la realizó Irma Arellanes, de Sinaloa fundadora de Tesoros Perdidos hasta encontrarte y Jessica Padrón. Mientras que Juan Carlos Lozada Delgadillo, quien busca a su padre, Vanessa y Alicia Castro Ramírez, buscadoras de Guanajuato y parte del Recetario para la Memoria se dieron a la tarea de sembrar árboles, en representación de la vida.

Finalmente, las familias a las que el CEDEHM acompañan, quienes con sus manos, su dolor, corazón y amor, pedacito por pedacito construyeron este símbolo de dignidad y resistencia, se tomaron una foto para la memoria.

El mural mide 1.80x2.70 metros con un técnica de mosaiquismo que es un arte muy antiguo que se realiza con venecitas, piezas de 2x2 de vidrio, de diversas formas y colores.