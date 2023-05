Colectivo expone obra textil "Desaparecer no es normal" para visibilizar esta problemática

Integrantes del Colectivo 10 de Octubre exponen en la explanada del Edificio de Gobierno obra textil denominada "Desaparecer no es normal" con la finalidad de hacer visible esta problemática social y manifestar que continúan buscando a sus familiares desaparecidos, así como insistir a las autoridades sobre la gran deuda que aún mantienen con las familias.

Indicaron que la exposición de la pieza tiene como finalidad visibilizar las desapariciones no sólo del estado de Chihuahua sino de todo el país, ya que existen personas que salieron de casa y no han regresado desde el año 1985 por mencionar solo una fecha.

Manifestaron que el proyecto de esta pieza se inició en septiembre del 2022 en donde había registro de tres mil 494 personas desaparecidas; al término de la pieza, el número de personas víctimas de desaparición incrementó, ya que en menos de ocho meses más de 48 personas se registraron como víctimas de desaparición en el estado de Chihuahua.

Detallaron que la conceptualización y elaboración de esta pieza se llevó a cabo con la información otorgada por parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y con la participación de familias de personas víctimas de desaparición de ciudad Chihuahua, Cuauhtémoc, y Parral.

Señalaron que cada una de las tiras, en colores negro, gris y blanco, representan a las familias y personas que se encuentran en la búsqueda de sus seres queridos, las tiras están unidas a unas manos mismas que tratan de comunicar cómo esta problemática social, pesa, afecta e involucra a todas las personas.

La pieza fue elaborada en conjunto con NORTEJIENDO, una plataforma de expresión conformada en 2017, y que cuenta con tres ejes de interés: Activismo, Arte e Intervención Urbana.

“Aquí aparecen los nombres de nuestros familiares perdidos, así como de quienes los buscamos, y significa que todos vamos unidos y que nosotros también estamos unidos en un mismo sentido, seguimos en la lucha, no estamos callados y estamos buscando, tocando puertas, continuamos insistiendo a las autoridades sobre la deuda tan grande que tienen con nosotros y necesitamos ver resultados”, expusieron.

Expresaron que son alrededor de 70 integrantes de diversos municipios que conforman el colectivo, mismas que se encuentran unidas a una misma causa, luchar para encontrar a sus familiares desaparecidos.

“Las autoridades no nos dan una respuesta lógica, no hay algo que nos muestre que están buscando, pero hay que seguir insistiendo en que continúen con los expedientes, es muy triste ir a la Fiscalía y que no pasa nada, se encuentran rebasados no solamente por las desapariciones sino por todos los delitos, es necesario ponernos a trabajar cada quien desde nuestra trinchera, no esperemos a que un familiar desaparezca muchas personas que se han unido a nosotros concluyen que también les pudiera pasar, no hay que verlo como un problema ajeno a cualquiera persona le puede pasar”, finalizaron.

