Durante debate, aspirantes a la presidencia municipal expusieron sus propuestas en temas libres

Durante el debate de los candidatos a los presidentes municipales, los seis contendientes dieron muestra de algunas otras de las propuestas que tienen planeadas en caso de llegar a la ganar la elección del 2 de junio.

Hilda Sánchez, de México Republicano busca reforzar la educación y capacitar a los maestros, prevenir la violencia, e impulsar el deporte y la cultura; también buscará implementar guarderías de 24 horas. Señaló que la pavimentación de calles y servicios públicos no pueden ser propuestas porque son la obligación de los alcaldes.

Marco Bonilla, de la coalición Juntos por el Bien de Chihuahua, destacó que no quiere un bienestar pasajero, por lo que promoverá aún más las inversiones y apoyos a empresarios, a deportistas y artistas. También pretende conformar la creación de la Casa del Cuidado y Estancia para los Adultos Mayores.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

"Kike" Valles de Movimiento Ciudadano comentó que entre sus propuestas se encuentra la creación de cincuenta veterinarias, congelar el predial a todo aquel que pague este impuesto puntualmente, la conformación del Instituto Municipal de Apoyo a la Diversidad Sexual, parques con alumbrado y seguros, adherir el transporte público al municipio, llevar clínicas a toda la ciudad y crear dos bosques, uno al sur y otro al norte.

Daniel Quezada del Partido Pueblo subrayó que uno de sus objetivos será acatar lo establecido en el Artículo 113 Constitucional en donde establece que la Junta Central de Agua y Saneamiento sea atendida por el Municipio, pues hay colonias que no cuentan con agua potable, por lo que implementarán nuevos pozos, nuevos mantos acuíferos para que todos puedan acceder a dicho servicio.

Buscará la implementación de una nueva aplicación denominada Chihuahua Conecta en la que se podrán pagar todos los servicios, al igual que se contará con una bolsa de trabajo, así como acceder al GPS que pretende implementar en las unidades de transporte público. También pretende que implementen talleres de Inteligencia Artificial en las escuelas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Miguel La Torre de la alianza Sigamos Haciendo Historia en Chihuahua, comentó que en su administración impulsará una cruzada de arte y deporte, así como otorgar becas escolares para todos los estudiantes de kínder, primaria y secundaria. A fin de poder garantizar mayor obra, comentó que adelgazará el gasto corriente que se tiene para la burocracia.

Rosario Montoya del Partido Verde Ecologista de México comentó que desde hace casi 20 años no se invierte en las Plantas Tratadoras de Agua al grado que actualmente las que se tienen no funcionan en su totalidad. Recalcó que una de su prioridad es fomentar las líneas verdes en todos los camellones en donde no se tienen árboles a fin de hacer una reforestación. Asimismo, recalcó que en su partido tienen toda una estrategia en materia del cuidado del medio ambiente, tema que urge atender.