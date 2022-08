El CCE considera exagerado juicio político contra exgobernador

Federico Baeza Mares, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, expuso que consideran “exagerado”, de cierta manera, el tema de un juicio político contra el exgobernador Javier Corral Jurado.

Resaltó la trascendencia de regresar un poco al pasado, para opinar que el exgobernador Javier Corral “dio una gran batalla contra la corrupción”, inclusive destacó que llegó a ser catalogado como un referente nacional contra la corrupción, y que castigó la misma.

Asimismo, dijo que los organismos empresariales estuvieron de acuerdo en lo que en esos momentos se decía y hacía. “Creemos que la Auditoria Superior del Estado es la que debe castigar si hubo corrupción; en caso de tráfico de influencias habrá otros organismos”.

“No debemos hacer leña del árbol caído, es importante siempre comentarlo. Nosotros nos manejamos siempre con el apartidismo, pero con la justicia, y creemos que es exagerado de cierta manera el tema de un juicio político contra un exgobernador”, comentó.

En este sentido, el líder empresarial refirió que en caso de corrupción, y si llegarán a ser imputables a Corral, evidentemente tendrá que haber sanciones, y que deberá castigarse como él lo hizo en su momento.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Creemos que es importante que nuestros servidores públicos tengan en claro que siempre habrá sanción por actos de corrupción, pero también creemos que la persecución política no debe prevalecer en la entidad, porque lo que queremos es servidores públicos o políticos que sean de mucha confianza, que entiendan que si actúan con buenas prácticas de transparencia, sin robo de recursos, sin tráfico de influencias, y que si hacen una buena practis, serán recordados como buenos servidores públicos, y no que exista esta persecución política todo el tiempo porque va a generar fobias entre la población, división, y muchas cosas que no suman”, añadió.