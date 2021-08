El regreso de las fotomultas deben asegurar verdaderos beneficios: Arturo Lujan

El regreso de las fotomultas en la entidad debe aplicarse en condiciones que aseguren verdaderos beneficios, explicó Carlos Arturo Lujan, director del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), luego de que el Consejo de Vialidad planteara que en la nueva administración deberían regresar la medida ante el aumentos de accidentes por exceso de velocidad.

El director del Fideicomiso indicó que es necesario realizar acciones para que el estado de derecho prevalezca, sin embargo, detalló que de forma permanente reciben quejas por parte de ciudadanos que son víctimas de actos de corrupción por parte de los agentes de tránsito.

Por lo que el regreso de las fotomultas podría valorarse como un efecto de sustitución, debido a que al no tener un agente de tránsito efectuando las multas, se disminuye el riesgo de que se registren actos de corrupción.

Foto: Oracio Chavez | El Heraldo de Chihuahua

“Se ve que las foto multas son una actividad recaudatoria cuando también lo podríamos valorar como un efecto sustitución al no tener un agente que te está deteniendo con el riesgo de que pase X cosas. Si va a adoptar, se tendría que adoptar en condiciones que aseguren que no está manipulado, que no se intenta hacer una actividad recaudatoria”, dijo.

Agregó que no es una decisión que se tome de la noche a la mañana, puesto que debe pasar por un proceso para su análisis y su aplicación, además, indicó que debe de darse certeza a la población de que la acción tendrá más beneficios que costos, en su conjunto.

Cabe resaltar que el presidente del Consejo Consultivo de Vialidad Fernando Hinojos Villaseñor informó que se propuso a la gobernadora electa Maru Campos regresar las foto multas. Explicó que el objetivo no es un tema recaudatorio, ya que la propuesta pide que los recursos obtenidos se apliquen en apoyo a personas con discapacidad o con alguna otra necesidad.