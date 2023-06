El Señor nunca abandona en las dificultades: Arzobispo de Chihuahua

El Arzobispo de Chihuahua Constancio Miranda Weckmann invitó a la feligresía católica a vivir sin miedo y a acogerse a Dios, a confiar en su providencia, porque es un Dios misericordioso que siempre cuida de sus hijos.

“Nunca el Señor va a permitir que nos sumerjamos en situaciones que no podemos resolver, confiemos en que el Señor siempre dará fuerza para superar las dificultades”, dijo monseñor Miranda al presidir la misa del XII Domingo de tiempo Ordinario en la Catedral Metropolitana de Chihuahua.

En la reflexión de las lecturas de este domingo, refirió que son un grito de esperanza y seguridad, porque cuando se encuentren solos en medio de sus enemigos, en dificultades o estén agobiados pueden repetir: “El Señor está conmigo, es mi poderoso defensor, los que me persiguen no me vencerán”.

Además en el pasaje del evangelio, dijo, son las instrucciones que Jesús da a sus apóstoles para llevar adelante la evangelización del mundo, es decir, todos los bautizados son apóstoles que han sido llamados a evangelizar.

Por lo que cuando encuentren a personas angustiadas por las dificultades de la vida y piensen que solo cuentan con las fuerzas humanas, recuerden que Dios y Jesús declaran su inmenso amor y siempre proveerán.

“Vivimos tiempos en los que se hace necesario proclamar la verdad sin ambigüedades y sin miedo, porque la mentira y la confusión son el diario vivir”.

En comunidad elevaron una plegaria a María, para que con su vida de ejemplo de abandono y confianza les auxilie para que vivan confiados en que son hijos de Dios y en todo momento contarán con el Padre providente y misericordioso.