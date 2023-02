En alerta Cuerpos Policiacos, Vialidad y de Emergencias por onda gélida

Los departamentos de Desarrollo Rural, Médico en tu Casa y Protección Civil Municipal se encuentran a la expectativa de que continúen bajas las temperaturas en la ciudad, la demanda de leña aumentó casi al doble, los consultorios médicos del municipio han tenido un alza en los servicios a domicilio en esta temporada de frío, así también se encuentra disponible el Albergue de Protección Civil para dar asilo a personas que se encuentren al intemperie.

Municipio de Parral se encuentra a la expectativa ante baja drástica de temperaturas para la tarde se previó una temperatura máxima de 13 grados centígrados y para la madrugada de hoy una mínima de 2 grados bajo cero, así se prevé que las bajas temperaturas continúen este fin de semana, es por ello que departamentos de Presidencia Municipal estarán al pendiente.

César Gutiérrez de Desarrollo Social indicó que con los descensos drásticos en las temperaturas hacen que se eleve la demanda de leña en las colonias, de 9 entregas diarias a domicilio están entregando 20 a domicilios de personas en situación vulnerable, entre los que se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad y familias de escasos recursos.

De igual manera dijo que en caso de que empeoren las condiciones climáticas en la ciudad, se verán en la necesidad de llevar más costales y trocadas de leña a las colonias con mayor número de personas vulnerables, ya que para estas familias es de gran ayuda que les surtan leña para sus calentones.

Por su parte Edgar Chávez del programa Médico en tu Casa indicó que en esta temporada de frío les aumentaron las consultas en los centros médicos de la colonia San Antonio de las Huertas y de la Colonia Talleres, sobre todo fueron las consultas a domicilio las que aumentaron al doble, estas son realizadas por las unidades móviles con que cuenta el programa.

Dijo que van a estar atentos, por si se presenta un aumento en la prestación de los servicios de salud que otorga el departamento, ya que son las consultas a domicilio las que más aumentan, esto debido a que muchas personas para cuidarse no salen enfermas de sus casas, son los adultos mayores las personas que más solicitan las consultas a domicilio.

Francisco Nájera de Protección Civil indicó que el Alberge de la calle Ojo de Almanceña brindará servicio las 24 horas del día durante la contingencia, la fuerte onda gélida prevalecerá por espacio de dos a tres días en la región, Protección Civil llama a la población a extremar precauciones y aplicar medidas preventivas en materia de salud.

Recomienda a las personas hacer buen uso de los calentones y protección de tuberías y automotores, así también recomienda a las personas a no exponerse al intemperie para evitar enfermedades respiratorias, llama a proteger a los niños y adultos mayores de las bajas temperaturas por ser los grupos más vulnerables y a la población en general a utilizar la ropa adecuada y no exponerse al frío, si no es necesario, y no olvidar proteger a sus mascotas.

Indicó el titular de Protección Civil que las bajas temperaturas obligan a conducir con precaución, sobre todo con presencia de humedad, aguanieve y nieve, utilizar el cinturón de seguridad y llevar las luces encendidas así como verificar las condiciones de su vehículo si sale a la carretera, esto sí piensa viajar, Presidencia mantiene en alerta a los cuerpos policiacos, vialidad y de emergencias, solicita el apoyo de la comunidad para evitar muertes por hipotermia, pidiendo que se reporte al 9-1-1 cualquier persona en situación de calle.