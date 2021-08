En septiembre habría citas para pasaporte en Chihuahua

La Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE) oficina Chihuahua tendrá citas disponibles para pasaporte ordinario hasta el primero de septiembre de 2021; en tanto que en la oficina de Ciudad Juárez será a partir del 30 de agosto, según se confirmó en los medios autorizados para obtener una cita.

Cabe recordar que agendar un día para poder hacer trámite se realiza únicamente vía internet a través de: https://citas.sre.gob.mx, o bien al teléfono 8008010773; en ambos se notifica que a partir de las fechas mención se puede obtener un espacio en la SRE, aunque el operador alerta que están sujetas a disponibilidad de acuerdo a la demanda.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Al menos hasta hoy, se ofrecieron citas para el arranque del próximo mes en Chihuahua capital; no obstante existe la posibilidad de que nuevamente se saturen, toda vez que hace unos días ni siquiera había un día establecido para la otorgación de citas a diferencia de esta ocasión.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Personal de la agencia de viajes “Liberty” expuso que desde hacer alrededor de un mes no hay citas disponibles para el trámite del pasaporte, por lo que aquellas personas que no requieren de urgencia debieron trasladarse a otras oficinas como la de Ciudad Juárez, aunque actualmente ya no hay libres.

“Muchos han decidido esperarse a que haya disponibilidad en Chihuahua, pero otras personas que viajan por aire a Estados Unidos y deben tener el pasaporte vigente, deben sacar forzosamente”, se indicó.

Foto: Cortesía | SRE

En cuanto al trámite para visa láser, se reiteró que de momento solo pueden realizarse renovaciones, en tanto que para el trámite por primera vez están esperando una fecha exacta desde el Consulado.

Delicias Daño ecológico por incendio en humedal

Es de mencionar que el costo del pasaporte con vigencia por un año es de 645; para tres años es de mil 345; y por seis años asciende a mil 845, pudiendo obtener un 50 por ciento de descuento para ciertas personas.