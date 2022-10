En sesión del Consejo Universitario, desechan impugnación a elección de Artes

La Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, emitió un dictamen en el que consideraron infundados e improcedentes los motivos por los que se impugnaron la conformación de la terna en la Facultad de Artes.

Por lo anterior, se recomendó el acuerdo de que son parcialmente fundados pero perseverantes los agravios vertidos por los promoventes de la impugnación, por lo que la terna conformada es la que deberá ser votada por el Consejo Universitario, misma que está integrada por los profesores Xavier Venegas, Pamela Martínez y Manuel Castillo.

El dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, señaló que el 23 de septiembre se impugnó la determinación del Consejo Técnico de la Facultad de Artes, en la que se consideró a Marcia Pamela Martínez Navarro, como integrante de la terna, pues supuestamente no cumplía con gozar de fama pública como persona honorable.

Se señaló que Marcia Pamela Martínez Navarro, siendo secretaria Académica se le acusó de asignar un pago extraordinario a su esposo Jesús Manuel Flores Aguirre, así como la contratación de su hijo, entonces menor de edad, Jared Flores Martínez, como tallerista en el curso de verano ImaginArte, así como se le acusó de planear el cierre de la Facultad en el 2019, conspirando con la planta docente y difamando al entonces director Roberto Ransom.

Sin embargo, la Comisión de honor y justicia del Consejo Universitario indicó que, al no contarse con antecedentes penales, no hay sustento legal para acusarla de dichos actos, pues no tienen el alcance las conductas el motivo para que no goce de fama pública y se consideró que son solo opiniones personales y no hechos jurídicos.

También se impugnó que Javier Venegas Aragónés y Manuel Castillo Sapién, no son egresados de la UACh, lo cual se consideró improcedente también; por otro lado, se impugnó la aspiración de Marcia Pamela Martínez Navarro por no ser su nacionalidad mexicana; ambos argumentos fueron considerados inconstitucionales por discriminación.

También, la candidata Claudia Érika Rascón Márquez indicó que se modificó el horario de las votaciones, lo cual afectó el número de personas que acudieron a votar, así como que consideró que hubo una falta de equidad de género. Este punto también fue considerado infundado e improcedente, pues la Comisión no consideró que hubiera inclinación en los hechos para beneficiar o perjudicar a alguien en particular.

Finalmente se aprobó el dictamen y se procedió a la votación de la persona que será directora o director de la Facultad de Artes.