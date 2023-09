Enorme cifra negra en Chihuahua: Sólo se denuncian 10.4% de los delitos

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023, del INEGI, en el estado de Chihuahua se denuncia sólo el 10.4 por ciento de los delitos cometidos, es decir la cifra negra es de casi un 90 por ciento.

Del 10.4 por ciento de los delitos denunciados a la autoridad, un 73 por ciento inició carpeta de investigación; otro 24.2 por ciento, no inició carpeta, y un 4.5 por ciento, no especifica qué ocurrió.

Entre los principales motivos para no denunciar, los chihuahuenses refirieron que es una "pérdida de tiempo", y que "no confían en autoridades"; otros dijeron que no cuentan con pruebas suficientes que pide el Ministerio Público para demostrar los hechos.

A nivel nacional, se estima que se denunciaron 10.9 por ciento de los delitos. De éstos, el 69.3 por ciento de los casos, se inició una carpeta de investigación.

En la ENVIPE 2023, se explica que la cifra negra se calcula "como la razón de los delitos no denunciados más los delitos denunciados en investigación, más aquellos en los cuales no fue especificado si se denunció, o si se inició carpeta".

Por porcentaje y motivo en específico, las razones de las víctimas para NO denunciar los delitos fueron, en primer lugar, por considerarlo una pérdida de tiempo, con 30.3 por ciento; un 14.6 por ciento, dijo que por desconfianza en la autoridad.

A nivel nacional, mencionaron en primer lugar, que lo consideran una pérdida de tiempo, con 31.5 por ciento.

En la encuesta, se indica que además de considerarse una pérdida de tiempo y desconfiar de las autoridades, otras causas atribuibles (a la autoridad) son miedo a que se les extorsionara, trámites largos y difíciles, y actitud hostil de la autoridad.

El coordinador estatal del INEGI, Carlos Armando Uc Nájera, refirió que al comparar datos de la misma ENVIPE de ediciones anteriores, no existe un cambio significativo, es decir, prevalece un bajo porcentaje de denuncia.

Añadió que todavía, del porcentaje que decide denunciar, están los casos en que no se inicia una carpeta de investigación, por diversos motivos.

Agregó que tanto en el estado de Chihuahua, como a nivel nacional, el comportamiento más o menos uniforme.

El coordinador señaló que seguramente, por entidad federativa se puede encontrar mayor variación.

Agregó que la ENVIPE, en su edición 2012, registró la cifra negra más baja de todos los años en los que se ha aplicado, con 85.5 por ciento (de cifra negra).

A las causas atribuibles a las autoridades antes referidas, se suman otras, como que las personas consideran que son trámites largos y difíciles, o que la autoridad no tiene un trato amable.

De igual forma, se observa un comportamiento similar sobre las causas de la "no denuncia" a nivel nacional, puntualizó.