Entre enero y noviembre hubo 704 choques de motociclistas; 11 personas perdieron la vida

De enero a noviembre de 2022 se registraron 704 accidentes en los que se vieron inmiscuidos guiadores de motocicletas; esto, según el informe de datos y tendencias de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en su reporte de noviembre del presente año; esto, en un universo de 9 mil 981 accidentes viales, es decir el 7.05% del total.

Esto convierte a 2022 en el cuarto año con el mayor número de este tipo de incidentes, en el último septenio, quedando en primer lugar 2021 con 989 incidentes; luego 2016 con 835 incidentes y en tercer año 2017 con 711 incidentes; esto, tomando en cuenta que aún no termina el mes de diciembre y no se cuenta con la estadística de la primera quincena de este mes.

Según archivos periodísticos de El Heraldo de Chihuahua, en las últimas dos semanas ha habido al menos tres accidentes con motociclistas involucrados: el 6 de diciembre, en la avenida Vallarta; uno más el pasado 12 de diciembre, en la colonia Santo Niño, donde el conductor quedó severamente lesionado y, finalmente, el pasado 14 de diciembre en la Teófilo Borunda y Politécnico Nacional, donde el motociclista se impactó contra un muro de contención al perder el control del vehículo y lamentablemente perdió la vida. Esto sólo en la ciudad de Chihuahua.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Una gran cantidad de choques, en proporción con otros incidentes, según el documento de la SSPE, pues fueron más de 60 impactos de este tipo, mientras hubo un choque con objeto fijo; 11 choques y fuga y 3 atropellos.

Como resultado, hubo 236 heridos y 26 con heridas de gravedad, así como 11 personas que lamentablemente perdieron la vida. Cabe mencionar que del último septenio, el año que cobró más vidas de personas fue 2021, con 19 decesos, le sigue 2016 con 16 pérdidas, 2018 con 14 y finalmente 2020 con 12 muertes.

Los años con menos muertes fueron 2016 con 6 personas que perdieron la vida y 2019 donde afortunadamente no hubo ningún deceso registrado por motivo de choque en o contra motocicleta.

Los meses con mayor incidencia de este tipo de accidentes fueron: enero con 32, mayo 45, julio 38 y noviembre con 30. Cabe mencionar que las autoridades han indicado que por lo general los incidentes aumentan durante los periodos de fiestas decembrinas, así como durante el verano.

Cabe mencionar que aunque no se especifican los motivos de choque en el caso particular de las motocicletas, sí se desglosa que la gran mayoría de los choques y otros incidentes viales son causados por conducir a exceso de velocidad, pues las principales causas fueron, en orden descendente: no guardar distancia, omitir alto e invadir carril.

Otras causas frecuentes son: distracción de guiador, por encima de conducir en exceso de velocidad (que ocupa el sexto lugar en frecuencia), omitir luz roja, circular en reversa y dar una vuelta prohibida.

La cultura vial hace falta, pero es tarea de todos: Consejo Consultivo de Vialidad

Foto: Pablo Rodríguez | El Heraldo de Chihuahua

Joan Sarroca Rey, empresario y presidente del Consejo Consultivo de Vialidad, comentó que la cultura vial es un camino de dos vías: “nos hace falta mucho trabajo en el tema de cultura vial a los guiadores de automóviles y a los de motocicleta”, comentó el representante social y agregó que no todos los conductores de motocicleta, así como los automovilistas, faltan o incumplen al reglamento o a la Ley de Vialidad, “pero sí la mayoría de los automovilistas pone en riesgo a los motociclistas por su manera de conducir y asimismo los motociclistas se arriesgan por la manera en la que se conducen por las calles”.

Agregó que las motocicletas pueden llegar a ser un gran aliado para la movilidad en la ciudad, siempre y cuando se respeten los señalamientos viales, tanto por los guiadores de automóviles de cuatro ruedas, como por los de dos.

Además, señaló que no existe la infraestructura adecuada para que las motocicletas puedan andar seguramente por las calles, pues un bache no le hace lo mismo a un automóvil de cuatro ruedas que pesa dos toneladas, que a una motocicleta que con todo y ocupante pesa 200 kilos, “si caes a un bache con una moto sufrirás daños tanto en la moto como en tu persona”, recordó.

Pidió a los automovilistas respetar a los motociclistas, espejeando de manera constante, pues cuando hay semáforos en rojo, ellos se pasan entre los automóviles para resguardarse y ponerse al frente del semáforo y así poder tener un arranque seguro, “pero muchas veces los automovilistas no nos fijamos y nos cambiamos de carril y los golpeamos”, aunque reconoció que también corresponde a los motociclistas respetar los límites de velocidad, siempre usar casco, luces y cuidarse mucho.

Por su parte, Carlos Aguirre, presidente de la Unión de Motociclistas de Chihuahua, indicó que la falta de educación vial no sólo atañe a los motociclistas, sino a la población en general, pues la gente no utiliza direccionales, conducen con el celular en la mano, no respeta altos ni pasos peatonales, “y si eso ya conlleva un riesgo al ir en un vehículo de cuatro ruedas, en la moto el riesgo es el doble, pues la persona es su propia carrocería”.

Foto: Archivo | OEM

El experto guiador de motocicletas explicó que estos vehículos necesitan más espacio para frenados y maniobras para tener más control, lo cual los guiadores de vehículos de cuatro ruedas deben entender para respetar sus espacios, “hay veces que un motociclista lleva el espacio que necesita para frenar detrás de un carro, pero otro guiador piensa que no pasará nada si se mete en el carril y esto es un gran riesgo para quien va en la moto”, explicó.

“Estoy de acuerdo que muchos manejan muy mal, sobre todo gente que tiene que trabajar en motos y que tienen el tiempo recortado, eso los hace a ellos manejar más agresivo y es un factor para que haya más accidentes; sin embargo, cada quien tiene el derecho de poder elegir su medio de transporte y para muchos es su medio de trabajo”, dijo Carlos Aguirre.

Por otro lado, dijo que hay un gran prejuicio en contra de los motociclistas y esto se ve reflejado incluso en las leyes de vialidad, puesto que en grandes vialidades como el periférico De Juventud está confinada su circulación a los carriles central y derecho, mientras que en el izquierdo está prohibido.

“En el derecho van vehículos de carga y es para entradas y salidas, lo cual es muy riesgoso para los motociclistas y no me parece justo que limiten nuestra circulación por la ciudad, cuando también pagamos por nuestro derecho a andar por las calles”.

En este sentido, la Unión de Motociclistas en el Consejo Consultivo está en pláticas con las autoridades de la Subdirección de Movilidad para poder ofrecer cursos de conducción a las personas que vayan a sacar sus documentos. Asimismo, dijo que se aboga en el Consejo Consultivo para poder buscar mejor infraestructura vial para este medio de transporte.

Finalmente, invitó a la población en general a ser más amigable y empática con el resto de los conductores, tanto de vehículos de cuatro ruedas como motocicletas, pues dijo que las calles pertenecen a la población, “las calles nos pertenecen a todos. Invito a la población a ser más amigable y responsable con la forma en que manejamos, a que compartamos los caminos y las calles y que siempre miremos dos veces al salir a una calle o cambiar de carril, con este simple hecho haremos una mejor comunidad vial”, concluyó el motociclista.