Entrega Javier Corral estado en alerta de género

Tras dos años de la solicitud, se declara la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres en Chihuahua, el gobernador Javier Corral Jurado aceptó las recomendaciones y solicitó dicha declaración al ser un mecanismo que ayudará a que avancen las medidas de protección para las mujeres.

El objetivo de la AVGM es instrumentar acciones para enfrentar y erradicar la violencia feminicida; así como garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

La ceremonia de declaración fue presidida por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y el gobernador Javier Corral Jurado, quienes estuvieron acompañados de los representantes de los municipios que se declaran en alerta.

Los resolutivos de dicha alerta establecen que se debe consolidar el funcionamiento de las instancias municipales de las mujeres, no pueden suplirse ni subsumirse a las acciones que se realizan a favor de la familia. Además de reforzar el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, se deben de fortalecer las instancias especializadas en la prevención, atención y seguridad de las niñas y las mujeres, garantizar áreas o unidades especializadas en las distintas modalidades de violencia, incluyendo la prevención y atención ante el feminicidio (consumado o como tentativa), de la desaparición forzada contra mujeres, principalmente por particulares y con fines de esclavitud o explotación sexual, b) la violencia familiar, c) la violencia comunitaria, d) la violencia docente, e) la violencia laboral, f) la violencia institucional que, además de incluir los actos de autoridades para obstaculizar el acceso a la justicia y otros derechos, incluye los obstáculos para operar las NOM 046-SSA2-2004 y NOM-047-SSA2-2015, así como g) las acciones necesarias para la reeducación de las personas agresoras, principalmente con hombres denunciados.

Entre las recomendaciones también se encuentra la asignación de presupuesto para dar cumplimiento, incluso se pueden los recursos del Ramo 28 y 33 pueden ser orientados para atender las recomendaciones.

La directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Emma Saldaña Lobera, destacó que es un firme compromiso para la implementación de acciones orientadas a la erradicación de la violencia de género contra mujeres y niñas.

Destacó que en la medida que se acaten las recomendaciones se podrá disminuir la incidencia de delitos contra la mujer.

La representante de la CNDH reconoció el esfuerzo realizado por el grupo de trabajo que analizó las violencias que viven las mujeres en el estado. “Se conjuga la esperanza con la acción, da inicio etapa para acciones específicas para detener y atender la violencia y garantizar una vida libre”.

En su intervención, Anabel López, del Instituto Nacional de las Mujeres, aplaudió el esfuerzo que se ha hecho en la administración de Javier Corral en la atención a la violencia contra las mujeres. Así mismo a las organizaciones de la sociedad civil, cuyas integrantes han luchado e insistido en visibilizar y atender las violencias patriarcales que sufren las niñas y mujeres en Chihuahua.

Destacó que era una alerta pendiente del Estado Mexicano, pues la violencia que se ha generado en el estado, sobre todo la violencia feminicida que ha derivado en diversas recomendaciones estatales y nacionales.

Hay que destacar que en el Artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Desde 2019, el Congreso del Estado de Chihuahua aprobó por unanimidad exhortar a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que declarara la alerta; para junio de 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos también lo solicitó para los municipios de Chihuahua y Juárez ante el repunte de asesinatos contra mujeres y adolescentes. Un día después la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó la declaratoria para Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo.

La Conavim admitió las solicitudes e hizo de su conocimiento al gobierno del estado y para el 29 de julio se instaló el grupo de trabajo para estudiar y analizar la solicitud de la AVGM.

El grupo de trabajo emitió 14 conclusiones y 114 recomendaciones, dando un plazo de 6 meses para su verificar el grado de implementación de las estrategias, sin embargo el gobernador Javier Corral Jurado rechazó el plazo, lo que implicó la aceptación para su puesta en operación de inmediato, toda vez que se viene un cambio de gobierno. El gobernador pidió a la Segob, a través de Conavim, se declare la alerta por ser un mecanismo que va a ayudar a que avancen las medidas de protección para las mujeres en Chihuahua.

“Es un día histórico para Chihuahua, para las mujeres”, dijo la doctora Sandra Bustillos Durán, en representación del grupo de trabajo, para cuyas integrantes fue una gran responsabilidad al retomar el trabajo que durante 3 décadas realizaron colectivos, organizaciones y familiares de víctimas.

Chihuahua es un estado muy particular, la alerta no podía ser igual para otros estados debido a que tiene dos décadas de recomendaciones nacionales e internacionales, aunque el estado ha teñido logros importantes, no son suficientes porque la violencia no cesa, por lo que se implementó una nueva metodología y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará.