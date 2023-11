"Entregamos las llaves, no podemos entrar": Propietario de La Regina sobre segunda clausura

Mauricio Gutiérrez, propietario del bar La Regina, aclaró que no es posible que se le clausure por segunda ocasión el establecimiento, ya que el local fue entregado a la Fiscalía General del Estado, para la realización de las investigaciones pertinentes sobre un hecho de sangre que se presentó en el exterior del bar el pasado martes 14 de noviembre.

Además, aclaró que fueron dos personas las que resultaron lesionadas por proyectiles de arma de fuego, quienes son empleados de la empresa de seguridad privada que contrató el bar; de las cuales, una desafortunadamente perdió la vida a causa de las heridas, y la otra persona se encuentra fuera de peligro del proyectil que lo alcanzó en un costado de su cuerpo, sin embargo, durante el ataque sufrió una fractura, de la cual se recupera en el hospital.

“Sucedió que se retira una persona de lugar, como lo marca el protocolo de seguridad, como lo tenemos nosotros como empresa, nuestro protocolo; y se sacó una persona que estaba intransigente, estaba alcoholizada y se retiraron muy normalmente. No sé qué habrá pasado que regresaron a la hora de la salida y entonces, pues ya se dio este suceso en donde empiezan a disparar y atentan contra la vida de nuestros compañeros, los guardias de seguridad -que era una empresa externa a nosotros-, en la calle”, afirmó Mauricio Gutiérrez.

Recalcó que no es como se ha manejado en algunas versiones que circularon, en las que se decidía que eran tres personas las que recibieron balazos, y subrayó que fue en la parte externa del local, no fue en el interior del bar.

“Fue en la parte de afuera, una persona que llegó desde la calle con un arma de fuego y así lo hizo. Fueron dos heridos, nuestro compañero, el que desgraciadamente dos días después falleció, y otra persona que está en el hospital que le tocó a un costado del estómago. Realmente él está fuera de gravedad, lo que lo tiene todavía en el hospital es que él tuvo una fractura expuesta en una de sus piernas. No sabemos cómo fue que él se quebró la pierna, no sabemos si corrió, si brincó si alguien le cayó encima, pero se fracturó la pierna y por eso es el que él está en el hospital. Lo están valorando para ver si le ponen una placa o algo así el externo, él es externo o también formaba parte de la empresa de seguridad que tenía contratada”, abundó el propietario de La Regina.

Relató que al lugar, arribó personal de Fiscalía, quien hizo el levantamiento pericial, tomaron fotografías, huellas de todo y entrevistaron a varias personas. Luego, colocaron los sellos de clausura.

“Me estuvieron hablando para preguntarme por qué nos habían vuelto a clausurar, yo no sabía de la situación. Lo que sucede que desde el día martes, nosotros entregamos con un acta firmada, las llaves del lugar. Entonces nosotros no tenemos en nuestro poder ni el local, ni las llaves: no tenemos manera de ingresar. Muy seguramente fue Fiscalía que estuvo levantando ahí nueva investigación, u otras pruebas periciales. Acudimos a las oficinas, a ver qué es lo que había sucedido, nos comentan que van a lanzar un comunicado en el cual este ellos van a comentar que ellos fueron los que ingresaron al local y que realmente la información que le estamos dando nosotros, pues es verídica, que nosotros entregamos las llaves desde la semana pasada y no tenemos manera el acceso”, mencionó el empresario.

En ese sentido, acotó que se presentó una controversia sobre su establecimiento, sobre que algunas personas creían que les habían permitido abrir el bar, y que nuevamente les aplicaron otra clausura, por la violación de sellos.

“Realmente es por la violación de sellos y es una mala comunicación e información que tuvieron entre Fiscalía y Municipio”, explicó.

Así mismo, manifestó que sería injusto que le aplicaran una segunda clausura, cuando el local no estaba en su poder, sino en el de la Fiscalía; además de que el hecho de sangre que se presentó el pasado martes 14 de noviembre, fue un suceso fuera de su local, en el exterior, y que a pesar de eso, le fue clausurado su negocio.

“Pero, realmente ¿cómo puedo ser yo responsable por un hecho que viene de la calle? Un hecho que pasa en la calle, y un hecho que nadie ha podido controlar. ¿Cómo podría yo controlar una persona con arma de fuego? Eso sí me gustaría aclarar: todos los hechos fueron afuera; no hay tres acribillados. Una persona desgraciadamente perdió la vida, y la otra está fuera de peligro, solamente tiene un tema de una colocación de una placa en su pierna; pero del proyectil que recibió a un costado, está fuera de peligro”, aseguró.