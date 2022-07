Entregan casa en comodato a madre e hijo procedentes de Morís

Jacqueline y su hijo Yahir, recibieron esta mañana las llaves de una casa que el DIF Estatal y la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), les otorgaron en comodato por lo menos en los siguientes dos años, tiempo que le resta de tratamiento al menor de 4 años, para tratar su leucemia liloblástica que desde hace dos años les es atendida en el Hospital infantil de especialidades.

En la colonia Punta Oriente, fue donde el DIF estatal rehabilitó una vivienda abandonada propiedad del Coesvi y la regresó a condiciones 100 por ciento habitables, para que Jacqueline y Yahir puedan vivir con más estabilidad y sin la preocupación de pagar renta.

María Eugenia Galván Antillón, Presidenta del DIF Estatal felicitó al personal que hizo posible que ésta casa se rehabilitara y pueda albergar a Yahir y su familia durante su tratamiento: "Esto alivia la carga cuando hay un hijo enfermo en la familia, lo cual es algo muy duro. Estaremos pendientes de Yahir y de su mamá; te vamos a acompañar, no estás sola, cuenta con nosotros, queremos ser tu familia y ser un apoyo", comentó a la madre de familia.

Por su parte, el Director de Atención y Programas Sociales de Coesvi, Arturo Roberto Perea López, deseó a la familia que puedan estar tranquilos en esta vivienda, para que Yahir pueda continuar con su tratamiento; el funcionario celebró la disposición del DIF Estatal para rehabilitar la casa, que se encontraba vandalizada, sin puertas ni ventanas.

Además, el departamento de Atención ciudadana del DIF Estatal, le regaló al menor una Tablet para que pueda ver sus caricaturas, y a su mamá le entregaron dos juegos de llaves de la casa. Adicionalmente, el DIF estatal les regaló un sofá cama y una base para colchón, así como un comedor para cuatro personas .

Alex Yahir Carrasco Vargas, de 4 años de edad, es originario del Municipio de Moris, junto con su mamá Paola Jacqueline Vargas Rascón; fue hace dos años que el menor recibió el diagnóstico de leucemia liloblástica, por lo que se trasladaron a esta capital para darle el tratamiento necesario, al cual le restan dos años más, tiempo que permanecerán en la ciudad.

Emocionada, Paola Jacqueline, mamá del niño, agradeció al DIF y al área de atención ciudadana: "me acuerdo cuando me dijeron que había una vivienda disponible y éramos cinco familias las candidatas para ocuparla y pues yo pedí que nos tocará a nosotros porque estábamos batallando mucho. Cuando me dijeron que nosotros éramos los elegidos, me emocioné mucho porque iba a tener dónde vivir con mi hijo, pues nos hace mucha falta y estoy muy tranquila porque ya no voy a pagar renta. Estoy muy agradecida porque mi hijo y yo ya no vamos a batallar más, y continuaremos más tranquilos con el tratamiento semanal del niño.

