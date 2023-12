Entregan el premio “Chihuahua por la inclusión social de personas con discapacidad”

El alcalde Marco Bonilla realizó la entrega de la cuarta edición del premio “Chihuahua por la inclusión social de personas con discapacidad”, donde se llevó a cabo una sesión solemne para entregar el premio a una persona moral y a una persona física.

Este premio se originó en 2018 cuando el alcalde Marco Bonilla era el director de Desarrollo Humano y Educación, y fue uno de los principales promotores para brindar el reconocimiento a este tipo de activistas, de esta forma se reconoce la ardua labor que realizan las personas físicas y morales por los derechos humanos de los ciudadanos.

Los ganadores de esta cuarta entrega fueron elegidos de forma unánime por el jurado presente en la sesión: como persona moral, fue el Instituto José David A.C., donde Cecilia Rosales es directora y fundadora fue quien recibió el premio, mientras que el ganador como persona física fue Rosa Alba Rodríguez Realyvazquez directora del Instituto Down.

En la intervención del alcalde Marco Bonilla, informó que en el marco del Día de Dow que se celebra el día 3 de diciembre; momento propició para hacer una reflexión sobre las acciones que se deben de tomar para que todos los ciudadanos de Chihuahua tengan el goce de sus derechos, por ello, es que el polideportivo Luis H. Álvarez que se encuentra en construcción al norte de la ciudad, será inclusivo para las personas con cualquier tipo de discapacidad.

Bonilla informó que según la Organización Mundial de la Salud, son mil 300 millones de personas en el mundo que viven con alguna discapacidad, que significa que el 16 por ciento de la población mundial tiene alguna discapacidad.

Además, el INEGI en el 2020 registro que en México más de 6 millones de personas cuentan con alguna discapacidad, que indica que el 5 por ciento de la población del país cuentan con una discapacidad, y que un 5.8 por ciento en el estado de Chihuahua cuentan con algún tipo de discapacidad, que no pone encima de la media nacional.

Lo cual quiere decir que aproximadamente 50 mil personas viven con discapacidad, Bonilla señala que esta cifra ayuda a ver la responsabilidad que tiene la administración por comenzar con los trabajos para que Chihuahua sea más equitativo, utilizando herramientas para destruir las portal de municipio 100 por cinto adaptado, para que accedan a la información todas las personas que la necesiten.

La regidora, Patricia Ulate comentó en su intervención que el reconocer en lo individual a las personas que desde la discapacidad, les son impuestas por la sociedad problemas sociales y que no se les dan las herramientas adecuadas para sobrellevar estas problemáticas, por ello es que señaló que este premio, invita a reflexionar sobre la situación en la que estamos, y que debemos llegar a ser una sociedad más inclusiva, debido a que los derechos deben ser inherentes en cada individuo, es una tarea de asegurar que se cumplan los derechos de todas las formas.

Las barreras que se deben tirar no son físicos, sino mentales, debido a que en muchas de las ocasiones los ciudadanos no sabemos ponernos en la piel de aquellos que pasan por estas dificultades, las cuales no deberían de existir en una sociedad mas justa y accesible, sin embargo, sabe que no es una lucha que se gane de un día a otro.

Por ello, con un protocolo para que se hagan validar los derechos de las personas con alguna discapacidad, el cual fue realizado con la ayuda de especialistas y de estas personas que tienen la experiencia, y quieren un objetivo en común, de que todas las personas gocen de sus derechos.

El premio se otorga a personas o instituciones activistas, quienes promuevan los derechos humanos de las personas con discapacidad, además, los granadores de este premio reciben dinero en efectivo por un valor de 300 UMAS, así como una estatuilla simbólica, la cual representa a la discapacidad.

Para ser participe en este evento, se realizo una convocatoria, la cual fue revisada por un jurado que decidió quienes eran las personas morales y físicas que debían de ser ganadores de este premio. Además, durante la ceremonia se encontraba un traductor de lengua de señas para aquellos con alguna discapacidad auditiva.

El evento se llevo a cabo en el Gimnasio Adaptado, donde se realizaron honores a la bandera con la banda de guerra y la escolta militarizada, así como la entonación del himno nacional soprano Valentina Terrazas. Por otro lado, alumnos del Instituto Down

Además, los premios fueron diseñados por la escultora Velya Leyva Holguín, el cual tiene el nombre de “Semilla de Amor”.

Para esta entrega de premios estuvieron presentes con el Alcalde Marco Antonia Bonilla; el Secretario del H. Ayuntamiento, Roberto Fuentes; la Síndica Olivia Franco; la Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Carla Rivas; la Directora de Desarrollo Humano y Educación, Mónica Herrera; y la Regidora Patricia Ulate.