Errónea la orden de aprehensión contra extitular de la AEI: Emilio García

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, Emilio García Ruiz, explicó que desde su perspectiva como agente de seguridad, la orden de aprehensión que libraron en contra del ex titular de la Agencia Estatal de Investigación Álvaro S.E. es errónea, toda que en cumplimiento de su labor repelió una agresión armada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Para mí, desde mi punto de vista, es un caso desafortunado, porque fue el trabajo de los agentes federales, ellos sufrieron un enfrentamiento con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y ahora todos están con órdenes de aprehensión por homicidio, el Ministerio Público Federal llegó a una conclusión muy equivocada”, comentó.

Emilio García Ruíz, quien también cuenta con una amplia trayectoria como agente de seguridad en el ámbito federal, explicó que desde el trabajo interno de la Policía Federal, en aquel momento se vivía una “guerra” contra el Cártel de Jalisco, incluso en el evento por el cual requirieron a 43 elementos, se registró una agresión al helicóptero de las fuerzas federales.

“Entonces no se me hace algo correcto, que ahora los culpen por homicidio porque en un enfrentamiento respondieron de la misma forma en que fueron atacados, los elementos policiacos no llevan intención, premeditación no llevan eso, ellos van haciendo su trabajo y responden a una agresión de los criminales armados”, explicó.

Comentó que se debe realizar una investigación de fondo en el caso, para delimitar la función que tuvo cada uno de los elementos de seguridad, así como su participación en cuanto a las investigaciones, para determinar si hubo una legítima defensa o salvaguardar un bien jurídico de mayor valía.

El secretario de Seguridad señaló que hasta no tener todos los elementos es cuando se tendría que haber ejercitado la acción penal, pero comentó que a raíz del nuevo sistema penal acusatorio -desconociendo si sea el caso en cuestión- el solicitar una orden de aprehensión es más fácil porque forma parte de los métodos de investigación.

“Ahora en el nuevo sistema, aunque crean que es un avance, es un retroceso, porque invalida el hecho máximo que tiene una persona a la presunción de inocencia, ya eres probable responsable y ya piden la orden de aprehensión y todavía ni te investigan, no termina la investigación, no sé si sea el caso, pero insisto, lo que hay desde mi punto de vista, hay falta de investigación correcta, para determinar la participación de los 43 elementos que están consignados, porque nosotros vimos una agresión de un cártel en contra de las fuerzas federales”, comentó.

Pese a la fuga de un mando de la Fiscalía General del Estado, el secretario de Seguridad comentó que van a continuar trabajando de forma coordinada hasta que las autoridades salientes o entrantes determinen si continúan o no al frente de estas instituciones de seguridad.