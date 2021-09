Es Duarte el ladrón más grande en la historia de Chihuahua: Reza

La carta enviada por el ex gobernador César Duarte Jáquez es una vil burla a los chihuahuenses y con ello pretende persuadir y conmover a la opinión pública para trazar un camino que pueda eximirle de enfrentar a la justicia y rendir cuentas a las acusaciones que existen en su contra; agregó que es el ladrón más grande en la historia de la entidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así lo dijo la dirigente estatal del PAN, Rocío Reza Gallegos, quien detalló que con eso se intenta librar a la justicia, sin embargo dijo que el ex gobernador debe rendir cuentas y responder al proceso en su contra, pero en los tribunales y no solamente en lo mediático.

“Si Duarte cree que con el argumento de que el pueblo olvida puede salir y decir lo que le pega gana está muy equivocado, lo que no tiene en cuenta es que en su caso será imposible el olvido”, dijo la lideresa.

Recordó además que los señalamientos formales por el mal manejo de los recursos estatales datan desde la mitad de su administración, cuando se detectó el no ejercicio de una deuda contraída por 6 mil millones de pesos.

Además, el caos en el último año de su administración fue evidente, desorden en el transporte público, paros, plantones, manifestaciones, deuda a proveedores, y una larga lista de irregularidades en su gobierno que incluyen un sinfín de obras que sólo se quedaron como primera piedra.

“Dejó deudas más allá del desfalco financiero, que en efecto será un lastre en las siguientes administraciones la enorme deuda y déficit de miles de millones; yo misma siendo diputada federal en ese tiempo coloqué una denuncia en su contra por que el monto de deuda contraída no estaba ejercida como tal, 6 mil millones de pesos que las cuentas públicas de los ejercicios 2013, 2014 no aparecieron por ningún lado, el ladrón más grande de la historia en nuestro Estado es sin duda el ex gobernador Duarte”, dijo Reza Gallegos.