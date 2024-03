Es hora de acabar con los caprichos del mal gobierno estatal: Brighite Granados

Por medio de sus redes sociales, la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados De La Rosa, felicitó a los morenistas que durante los recientes días oficializaron sus registros como candidatos a los diferentes cargos de elección popular locales ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) en sus diferentes Asambleas Municipales.

“Es hora de acabar con los caprichos del mal gobierno estatal, no permitiremos que sigan pisoteando los derechos de las y los chihuahuenses”, escribió en sus redes sociales la dirigente morenista quien dijo no tener duda en que cuentan con los mejores perfiles para ocupar los cargos que están en juego.

Por tal motivo, aseguró que estos habrán de representar dignamente a la población estatal dando cumplimiento a los principios fundamentales del movimiento, los cuales son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Los últimos registros en darse a conocer públicamente fueron los relativos a Ciudad Juárez en donde la mayoría de los actuales diputados por esta fuerza política obtuvieron su constancia para contender por la reelección en el actual proceso electoral.

Foto: Cortesía / Morena

Cabe recordar que a principios de abril el IEE habrá de validar la procedencia de cada uno de los registros de estos candidatos siempre y cuando hayan cumplido cabalmente con los lineamientos solicitados, así, el 25 de abril habrán de iniciar sus respectivas campañas rumbo a la contienda del 2 de junio.

La dirigente y los candidatos han dejado en claro el apoyo hacia la contendiente presidencial por su coalición, Claudia Sheinbaum Pardo, recordando a los juarenses la promesa de campaña que esta hizo respecto al transporte público en dicha frontera.

Igualmente, precisaron que no solo buscarán ser la mayoría en el Congreso de la Unión, sino en el del Estado a fin de que los presupuestos estatales lleguen a las comunidades que más lo necesitan y los sectores en donde se tenga mayores pendientes por realizar.

Finalmente, Granados De La Rosa ha instruido que se busque en la siguiente legislatura lograr atraer a la entidad los programas y becas del Gobierno Federal que el Estado aún se rehúsa a aceptar en favor de las personas con discapacidad, por ejemplo.