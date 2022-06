“Esperamos que haya justicia y reparación de los daños de parte de César D.”: Vázquez

El coordinador de la bancada del PAN, Mario Vázquez Robles, es un avance de un tema fundamental para los chihuahuenses, el hecho de que el ex gobernador responda ante los hechos de denuncia que fueron interpuestas hace algunos años.

“Esperamos que haya justicia y sobre todo la reparación de los daños que se hizo al Estado de latrocinio”, agregó.

Chihuahua Inicia proceso de extradición de exgobernador César D.J. a México

“La gobernadora ha sido muy clara en el sentido de que no habrá perdón ni olvido para ninguno de los ex gobernadores, ya que la impunidad en los temas de corrupción no debe de ser tolerada”, indicó el líder del PAN en el legislativo estatal.

Agregó que en Chihuahua tendrá que hacer el trabajo necesario, con todo el cuidado y atención debida, con un proceso apegado a derecho, con la búsqueda de la verdad y el ejercicio de la acción penal.

Nosotros respaldamos los trabajos del gobierno estatal y el trabajo que tendrá que realizar la Fiscalía, para que se esclarezca y se castigue los actos de corrupción, concluyó.