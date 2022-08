Estamos muy cerca del Ceo de Aras: Jáuregui

El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, explicó que las manifestaciones de los afectados por la financiera Aras, no son determinantes para la actuación del estado entorno a dicho caso, y agregó que las autoridades ya se encuentran muy cerca del Ceo de la compañía, Armando Gutiérrez Rosas.

“Ellos ya saben cómo está la situación, ya saben que está la fiscalía haciendo el trabajo, y yo he insistido en que a veces veo otro propósito en la manifestación, son libres de hacerlo, pero nosotros estamos trabajando en eso, ellos saben que es un asunto complicado, saben que hay gente en estos momentos, prófuga de la justicia y saben que la fiscalía está trabajando en ello”, señaló.

Agrego que el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, ha recibido en todo momento a los grupos de manifestantes, siempre que se le ha solicitado, por lo que comentó que no tiene objeto que ese grupo de ciudadanos continúe desgastándose en esos plantones, pues no esas acciones no son determinantes para la actuación del estado.

En este sentido, Jáuregui Moreno, destacó que las autoridades trabajan en el desahogo y procesamiento de las carpetas de investigación, relacionadas con el caso de Aras, independientemente si hay o no manifestaciones.

“Yo los conmino a que aprovechen su tiempo en otras cosas, porque la verdad es muy desgastante para la gente estar pasando por eso”, manifestó el funcionario estatal.

Hizo énfasis en que la ficha roja ya fue emitida por la Interpol, sin embargo, no necesariamente debe de aparecer publicada la foto en el sitio web, y añadió que está seguro de que las autoridades están muy cerca de la pista del Ceo de Aras, Armando Gutiérrez Rosas.