Estancados, asuntos en Comisión de Educación por falta de asistencia mínima de diputados

Al inicio de la sesión del Congreso del Estado efectuada este jueves, el diputado por Morena, Óscar Avitia, en su papel de presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, denunció públicamente que a la fecha, se tienen diversos asuntos pendientes dado a que no se logra el quórum (número de asistentes que se requieren para que una sesión de un cuerpo colegiado pueda comenzar), necesario para poder validar los temas turnados.

Señaló que tiene varias semanas esperando que tres de las integrantes de dicha Comisión, las cuales corresponden a la bancada del Partido Acción Nacional, tengan disponibilidad para poder reunirse y darle seguimiento a diversos asuntos que se tienen y que buscan fortalecer la educación en la entidad.

Dicho reclamo surgió luego de que, en la mesa directiva, la panista Isela Martínez solicitó retornar una de sus iniciativas, ya que no le han dado seguimiento en la Comisión que está a cargo de Avitia Arellanes, lo cual provocó que, en plena sala de sesiones, este se deslindara de la responsabilidad por no reunirse, culpando a Yesenia Reyes, Rocío Sarmiento y Marisela Terrazas por no asumir su responsabilidad.

“Hasta ahorita, tengo más de un mes, dos meses insistiendo, rogando que nos podamos reunir para que podamos avanzar”, externó el legislador, quien solicitó a la presidencia del Congreso girar alguna recomendación para solucionar la problemática; asimismo, hizo lo propio al coordinador del PAN, Alfredo Chávez, a que haga lo propio exhortando a sus diputadas a que atiendan las convocatorias.

Refirió que actualmente se tienen huelgas en la Normal del Estado, en el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado, en la Escuela de Trabajo Social, que tienen que ver con las iniciativas que se tienen congeladas en la comisión debido a que “las compañeras no han querido reunirse”.

Subrayó que él ha tenido apertura para que las reuniones se efectúen cuanto tanto las panistas como la morenista América García tengan disponibilidad, “el día que ellas quieran, el día que ellas puedan, a la hora que ellas se les facilite mejor, yo estoy con la mejor disposición con el firme propósito que podamos avanzar”.

Adjudicó que los motivos por los cuales las integrantes de Acción Nacional no han querido reunirse corresponden únicamente a la “falta de obligación y compromiso con la educación en el Estado”.

Por su parte, la congresista Rocío Sarmiento, una de las acusadas, explicó que la Comisión de Educación ha estado trabajando “arduamente”, pero la razón por la que su compañera solicitó el retorno de su iniciativa se debe a que, a pesar de que se han reunido, desde hace un año que se presentó la propuesta de Martínez Díaz, no se le ha dado entrada, “miente al decir que porque nosotros no hemos atendido las citas no se ha dado seguimiento”.

La iniciativa en cuestión es la referente a reformar la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua a fin de incorporar el Programa de Fomento al Deporte de Alto Rendimiento y Deportistas Destacados.