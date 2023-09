La estética no determina el valor del aprendizaje de los estudiantes: Alejandro Carrasco

El llevar el cabello largo, pintado con colores extravagante o el uso de piercings no determinan el valor de aprendizaje de un estudiante, así lo comenta el director de Control, Análisis y Evaluación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrasco Talavera, quien señala que estas ideas son constructos sociales de hace más de 50 años.

Carrasco explicó que en la mayoría de los reglamentos internos de las escuelas se prohíben estas cuestiones estéticas, los cuales se piden a padres de familia y estudiantes que se firme como enterados de no poder llevar accesorios extravagantes, el cabello de un cierto estilo tanto en hombres como mujeres y no lucir piercing visibles dentro de la institución, lo cual según Alejandro, no tiene ninguna validez ante el reglamento de la CEDH.

Antes de 2011 no existía en la Constitución un artículo que hable sobre los derechos humanos y la educación, la cual dice que no se puede crear un reglamento que viole los derechos humanos; Carrasco Talavera explicó que una institución no puede quitar el derecho a la educación porque un estudiante no lleva uniforme de forma correcta, porque lleva el cabello largo o pintado.

Alejandro comentó que lo que se debe hacer en las instituciones escolares es un análisis al reglamento escolar, para evaluar si estas cuestiones estéticas afectan o no a que el alumno aprenda en clases como cualquier otro estudiante.

Una persona no es buena sólo por no llevar perforaciones ni tatuajes, “una persona con doctorado puede estar lleno de tatuajes, mientras que un asesino no tiene ninguno”, recalcó Carrasco que la estética no define las acciones de un individuo.

En poblaciones africanas, los jóvenes se tatúan la cara desde temprana edad debido a que es parte de su cultura y no tiene relación a la actividad delictiva o la falta de aprendizaje; de la misma forma, el cabello largo no afecta cuánto aprende un alumno en una institución educativa, de ser así las mujeres con cortes casi rapados serían de las más inteligentes, sin embargo, no está relacionado uno con el otro.

En el caso del uso correcto del uniforme, comentó Alejandro Carrasco que hay una razón de peso por el cual sí está permitido que se obligue al estudiante a usarlo; no obstante no es justificación para que se prohíba la entrada del estudiante a su institución por no llevarlo bien.

El uniforme escolar se lleva por dos razones, la primera trata sobre el evitar la discriminación hacia el interior, debido a que es común que los niños con menos recursos económicos no puedan darse el lugar de llevar diferentes cambios de ropa todos los días, entonces sucede que aquellos que sí tienen esta posibilidad económica hagan burlas a sus compañeros; por ello el uniforme suele dar alivio a muchos de los estudiantes.

“Entonces es al revés con el uniforme, que vela los derechos humanos de las y los estudiantes”, además agregó Carrasco que el uniforme asegura que se ubique con mayor facilidad a qué institución pertenecen, por lo que representa más un beneficio para los estudiantes.

Por lo tanto en caso de que el alumno considere que se están violando sus derechos debido al tema de la estética, Alejandro informa que se puede ir por dos vías para solucionar el problema; uno de ellos es una demanda de amparo ante un juez de distrito, quien ordenará a la autoridad que se le permita el ingreso a la institución, “porque ojo, por una cuestión de estética la autoridad educativa no puede negar el derecho a la educación”.

Carrasco Talavera señaló que esta situación se debe a una brecha generacional entre los estudiantes actuales y los directivos de las escuelas, quienes fueron educados en un sistema militarizado o con sus rezagos, mostrándose orgullosos de haber sido golpeados por sus maestros señalando que eso fue lo que los convirtió en mejores personas, pensando que al ser estrictos con sus alumnos lograrán que también sean mejores personas.

La otra vía que pueden tomar los alumnos para solucionar estos conflictos en sus instituciones son el actuar de forma no jurisdiccional al ir directamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se levantaría una queja para que se visitara la institución y analizar el porqué de sus reglas y si está directamente afectando las educaciones de los alumnos o no.

Alejandro Carrasco extiende la invitación a los alumnos de preparatorias del estado de Chihuahua para que si tienen alguna duda sobre estos reglamentos, se acerquen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, donde se les brindará mayor información.