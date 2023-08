Estoy muy enfermo, no aguantaré otra crisis, asegura exgobernador César D.

“Estoy muy enfermo, yo estoy seguro porque ya lo viví, que si me llega a dar otra crisis de salud no la voy a librar”, tras argumentar el exmandatario Cesar Horacio D. que el proceso debe ser llevado en libertad debido a que las autoridades ya han confiscado sus propiedades y no tendría oportunidad de irse.

Lo anterior lo expuso en la audiencia de formulación de cargos por la nueva causa penal número 1260/2017 donde lo acusan del desvío de 120 millones de pesos, en el año 2017. El exgobernador ha mencionado en repetidas ocasiones que tiene importantes daños a su salud, incluso ha estado hospitalizado en relación con problemas cardiacos.

Durante la audiencia y de acuerdo con el audio compartido por los propios abogados menciona el exmandatario que se considera como un tipo de botín político, “soy un botín político electoral en el que se pretende sacar provecho” señaló el exmandatario su pronunciación en el segundo juicio, donde aseguro que los resultados del siguiente año electoral le darían la razón y demostrarían su arraigo respecto a la ciudadanía chihuahuenses.

Respecto a las acusaciones de este nuevo proceso legal comentó “Esta tarde que escuché el pliego de acusaciones que daba lectura la señorita el Ministerio Público, era una copia de los discursos hipócritas, sólo le faltó la voz impostada de Javier C. en su hipocresía, en el cúmulo de mentiras que están acostumbrados a dar”, continuo puntuando que las señalizaciones fueron dadas de manera muy ligera al momento de acusarlo como el único responsable “pareciera que hubiera tenido yo el dinero ahí en una bodega y distribuirlo a mi gana”.

Continúo su intervención comparando el trabajo de eficiencia que tuvo él como mandatario y el trabajo ‘flojo’ de Javier C. diciendo “gusto me hubiera dado que el gobierno de Corral tuviera el 10% de eficiencia que tuvo el mío… porque ahí no lo ha perseguido la justicia, porque no hay esa hambre que me tiene la Fiscalía a mí, pues seguramente porque yo no soy panista”.

Además, lamentó el que suelten a los delincuentes acusados de crímenes violentos y graves, “la Fiscalía no tiene ningún interés en ser duros en sostener a los mismos narcotraficantes que yo metí a la cárcel y procesé, a esos que hoy me amenazan”, dijo el exgobernador.

“Pensé que Chihuahua iba a retomar el buen camino y sigue en el camino de la hipocresía, en el camino obscuro, en el camino de torcer la ley” dijo al recalcar sus 39 meses detenido.

“Ojalá y un día se pusieran de veras a trabajar por defender la justicia de este estado y no estar haciendo las patrañas a las que se dedican” dirigió sus palabras al publicó extenuando su preocupación por los casos de delincuencia que han sufrido los chihuahuenses.

El exmandatario terminó su intervención con las siguientes palabras “yo espero que en el tiempo que nos estemos viendo la justicia, se imparte en este Tribunal se ve usted un hombre de buena fe y no lo digo en ningún cumplido porque es la primera vez que lo digo en este Tribunal, pero la verdad es que no me gustaría seguir siendo producto de consigna es una pena que yo había mega jugado como me la jugué aquí transformar el sistema judicial al sistema oral, traer la inversión del edificio los riesgos todo lo que cumplí para lograrlo venir a este espacio. Ahora sí, a que me la apliquen, pero me la apliquen Chueca no me la apliquen como debería ser en el marco de la ley”.

Citó para el próximo lunes 28 de agosto que su audiencia de vinculación a proceso se reanude bajo la mirada de los medios de comunicación, los cuales puedan esparcir la transparencia del caso a la ciudadanía chihuahuense.