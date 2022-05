Exhorta Arquidiócesis a vivir las celebraciones de manera presencial

El vocero de la arquidiócesis de Chihuahua, Pbro. Gustavo Sánchez Prieto, exhortó a la feligresía que está en condiciones óptimas para asistir a las celebraciones de la santa misa de manera presencial, a tomar la oportunidad de vivir la eucaristía de forma plena.

Lo anterior, en el marco de la festividad de San Isidro Labrador, en la que las comunidades parroquiales devotas de este santo, realizaron después de dos años tradiciones dentro de la piedad popular, peregrinaciones para pedir por el don de la lluvia.

“Estas expresiones de la piedad popular, se están recuperando, en general, en las parroquias rurales hay prerrogativas, procesiones, con imagen de San Isidro, se están recuperando tanto las peregrinaciones, como las cabalgatas. El primer domingo de junio, se realizará una cabalgata al Santuario de San Judas Tadeo, en el Ejido Tomás García, en la zona sur del municipio de Chihuahua, además de procesiones de matachines”, invitó, quien también es rector del Santuario a San Judas Tadeo.

En ese sentido, mencionó que ha sido un reto esto de la pandemia en general, -no solo respecto a estas prácticas populares o tradicionales-. Y añadió que desde hace meses el señor arzobispo, Constancio Miranda Weckmann, había enviado una circular diciendo a la comunidad de los fieles que vuelvan a la celebración en la Iglesia.

“Si el semáforo sigue en verde, y las circunstancias, permiten seguir adelante, hay que aprovechar la oportunidad que tenemos, no solo en las prácticas populares, sino en la práctica ordinaria de nuestra fe. Es cierto que quienes están pendientes por cuestiones de salud, y que lo consideran por enfermedad, vejez, o condiciones de discapacidad, consideran que no es prudente asistir a la celebración parroquial, están exentos, pero quienes ya pueden asistir, que no se tomen tan a la ligera seguir la misa por zoom”, dijo.

Para finalizar, acotó que el servicio de este tipo de recursos rinde mientras las circunstancias no permitan la presencia física, pero si con prudencia y responsabilidad las personas pueden asistir, no se conformen conseguir la misa por el zoom o por el radio, hay que vivir la eucaristía de manera sacramental plena, y el sacramento reclama la presencia personal.