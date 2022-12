Exhorta CEDH a sensibilizarse en tema de migrantes

presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chihuahua, Néstor Armendáriz, señaló que las y los migrantes, deben ser tratados, antes como personas, que como indocumentados, y llamó a qué independientemente del fuero o competencia, instancias todos los niveles, organismos y sociedad en general, sean sensibles en el tema y se brinde apoyo durante su estancia.

Añadió que "ese trato que se pide para los connacionales que migran al país vecino del norte, sea el mismo que ahora se dé a las personas que llegan a Chihuahua y salen de su país en busca de un futuro mejor".

Por parte de la Comisión que encabeza, este jueves acudió personal de la visitaduría de Delicias, que es la más cercana, a Jiménez a donde llegaron más de 700 personas migrantes.

Del total, se verificó que había 242 mujeres, 343 hombres y 202 niñas, niños y adolescentes.

El presidente de la CEDH añadió que se pudo verificar que se brindó atención por parte de dependencias que se encargaron del traslado, revisiones médicas e incluso dos personas fueron llevadas a un hospital para atención que requerían.

Néstor Armendáriz indicó que había personal de salud, se contó con medicamento y se les entregaron colchas, cobijas y atención asistencial.

"Más allá de la situación de movilidad y migratoria, son personas que tienen derechos humanos y estamos velando para que se cumplan y daremos seguimiento", añadió.

También informó que la Condición Estatal de los Derechos Humanos realiza este tipo de acciones constantemente, pues hay más casos que no se hacen mediáticos o públicos, sin embargo la mayor parte de las ocasiones no se da a conocer pues no sé tiene un afán de protagonismo.

Indicó que al tratarse del orden federal también compete a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pero más allá de la competencia o fuero, en la comisión estatal se lleva a cabo de manera oficiosa.

"Muchas veces nos han pedido apoyo dependencias, nos damos cuenta por mismos medios, o mismas personas de los lugares que sé enteran hacen el llamado y acudimos"..

Por último, puntualizó que estás personas salen de sus países para buscar una mejor calidad de vida, por lo que llamó a ser sensibles en el tema, y apoyar en la posibilidad de cada sector.