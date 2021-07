Exhorta esposa de Valles a mantener la paz en caravana

Martha Valles, esposa del productor agrícola chihuahuense Andrés Valles Valles, exhortó a los participantes de la Mega Caravana a guardar la calma durante la movilización en apoyo a su esposo, y evitar la intromisión de infiltrados que intenten ensucia el acto pacífico.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así mismo, agradeció a Adelitas, Defensa del Agua, productores agrícolas que se han sumado a la defensa del ingeniero Andrés Valles Valles, quien fue detenido el pasado jueves.

"Tenemos que llevar las cosas de una manera pacífica, todos los agricultores de la región y todas las personas que trabajamos incansablemente en la región Centro-Sur del estado en actividades agrícolas, somos gente de bien. Somos gente de trabajo, que cada quien se dedica a lo suyo, con la finalidad de tener una actividad sustentable, para poder llevar el alimento a nuestras familias, y ser el sostén económico. Sabemos de antemano, que la situación de mi esposo es delicada. No permitamos que existan infiltrados, no caer en provocaciones de terceras personas. No nos permitamos perder la cordura", manifestó.

Chihuahua Condena Adelitas declaraciones contra el caso del agricultor Andrés Valles

La señora Valles destacó que no nada más está en juego lo que el juez pueda decidir sobre la situación de su esposo, sino que también están todas aquellas personas que han participado de una manera incansable en el movimiento; todos aquellos que se han expuesto de manera personal, para lograr la causa.

"Sabemos que estamos expuestos a gente que les quiera provocar, para que el movimiento pierda fuerza. Al contrario, debemos ser más solidarios que nunca. La familia estamos pasando por una situación muy difícil. No le deseo a nadie lo que me ha tocado vivir los últimos días. Les pido que nos concienticemos; que seamos observadores plenos de todo lo que nos rodea. Que podamos detectar a la gente que no tenga una actitud genuina con el movimiento", reiteró.

Adicionalmente, solicitó que de no favorecer los resultados de la audiencia, tengan calma, ya que existen muchos medios por los cuales se pueden lograr las cosas.

"Ahora más que nunca, tenemos que ser pacientes, y tener respeto por nuestras autoridades, a todas las instancias que necesitamos convocar. No caigamos en agresiones, especialmente de quienes quieren debilitarnos", dijo.

A nombre de la familia agradeció por el apoyo recibido.

"Por mucho tiempo nos sentimos solos, que laucha había sido estéril. Que solamente unos cuantos habíamos arriesgado todo, a cambio de nada

Hoy sentimos el apoyo dela ciudadanía. Necesitamos retomar ánimos, ser fuertes, ayúdenme", pidió para finalizar.