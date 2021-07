Se inconforman abogados por proceso de Andrés Valles

DELICIAS.- La Federación Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados manifestó su inconformidad por la forma en cómo se desarrolla el proceso de Andrés Valles Valles, líder campesino detenido el jueves pasado, pues consideran lo anterior como un acto represivo del Estado.

Javier Robledo Zúñiga, presidente de la federación, hizo público un manifiesto en el cual los profesionales del derecho de todo el estado expresaron su descontento, calificando como venganza y revanchismo la detención de Valles.

Al hacer hincapié en la protección del campo “porque de ahí comemos todos los profesionistas y toda la sociedad”, Javier Robledo recordó la defensa del agua hecha por Andrés Valles en su momento, pues el recurso hídrico es necesario para producir y sentar las bases de la economía en todos sus aspectos.

La inconformidad del gremio jurídico en el caso de Valles, explicó, radica en la forma como se está procurando la justicia, concretamente en el actuar de los ministerios públicos, por lo cual surge una serie de interrogantes incómodas desde el punto de vista legal.

“¿Por qué se esperaron hasta después de las elecciones? ¿Temían que si se ejecutaban órdenes de aprehensión esto pudiera impactar en la elección? Sí, sí lo temían, fue una estrategia. Pero independientemente de la estrategia que hayan adoptado, lo que nos está molestando es que manejan esa procuración a su conveniencia colocando en un plano de que la pueden manipular”, expresó el presidente de los colegios de abogados.

La ley, recalcó, debe aplicarse en los términos y plazos que la misma legislación establece, y sin importar si Andrés Valles hubiera cometido un delito, lo más chocante para los jurisprudentes es el tufo de revanchismo por parte del gobierno federal.

“Y es venganza aunque nuestro señor presidente diga que no, que ellos no actúan de esa manera. Los hechos lo contradicen. Como algunos titulares de medios lo han dicho también ¿por qué no detuvo a Ovidio allá en Culiacán? ¿Y por qué no ha detenido las masacres de Guanajuato, Michoacán, de Tamaulipas? Porque ahí sí entra el temor y otro tipo de intereses. Entonces los que no tienen cómo hacerle frente al gobierno, entonces sí hay que hacerlos pedazos”, señaló.

Robledo Zúñiga reiteró que tanto él como otros abogados organizados consideran falsas las afirmaciones del gobierno federal sobre la aplicación de la ley, pues las cosas se están acomodando como conviene a quienes están en el poder.

“Hay muchas dudas, hay muchas aristas en esta situación ¿Dónde quedaron aquel grupo de jóvenes, los autores materiales de los incendios, de los destrozos que ocasionaron aquí en Delicias? Tengo entendido que fueron liberados ¿Por qué fueron liberados? ¿Se les aplicó por ahí algún título de oportunidad o qué?”, cuestionó.

Lo único claro hasta el momento, dijo, es que Andrés Valles podría enfrentar su proceso en libertad si no hubiera ya una línea por parte del gobierno, quien busca dejar detenido al líder agrícola. Esto, advirtió, es contraproducente porque van a convertir en mártir a Valles.