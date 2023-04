Exhorta regidora Villarreal a resguardar la riqueza ambiental del Parque Nacional Cumbres de Majalca

La regidora Elvira Villarreal presentó un exhorto en la Sesión de Cabildo para resguardar la riqueza ambiental del Parque Nacional Cumbres de Majalca y que se destine vigilancia como en los operativos de cuerpos de agua y presas.

“Tras pasar las vacaciones de Semana Santa, personas vecinas de Cumbres de Majalca me han externado su inconformidad y rechazo contra quienes están devastando esta zona protegida, considerada el pulmón más importante del Municipio de Chihuahua”, señaló la regidora Elvira Villarreal Torres, durante la Sesión Ordinaria de Cabildo.

Durante su intervención en asuntos generales, la regidora señaló que, a pesar de haber sido declarada Área Natural Protegida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Majalca enfrenta un grave problema de erosión y de pérdida de cubierta vegetal, derivado de la práctica no responsable de actividades deportivas al aire libre y del uso de vehículos todo terreno.

Destacó que, aunque existe el Operativo Verde -activo del 27 de marzo al 17 de abril del año en curso-, el cual recuerda las prohibiciones permanentes en el área respecto a no perturbar la fauna, no provocar incendios, no salirse del sendero, circular a menos de 20 kilómetros por hora, y no crear nuevos asentamientos, Cumbres de Majalca es víctima de un verdadero desastre ecológico, con fiestas con música a alto volumen y un campo abierto de basura en el que se contemplan botellas de vidrio, de plástico y de aluminio por doquier.

“Me queda claro que no se dan abasto las autoridades del lugar, pues los vehículos todo terreno -motos, cuatrimotos y razors- han generado múltiples brechas, la mayoría de ellas eliminando los brotes de pinos que son la esperanza para repoblar la zona y destruyendo los caminos rehabilitados que con mucho esfuerzo se han gestionado por la administración municipal”, externó.

Villarreal Torres puntualizó que, el Parque Nacional Cumbres de Majalca pertenece a todas y todos los chihuahuenses, no se trata de una casa de campo, el basurero privado o la pista de carreras de un sector privilegiado, que carece de conciencia de clase y demuestra a diario su falta de educación ambiental.

Por lo anterior, la regidora exhortó a la autoridad municipal competente y al Comité Administrador del Parque Nacional Cumbres de Majalca a intensificar los operativos de seguridad en fechas vacacionales y a que se revisen las sanciones por el mal uso del parque, las cuales pido que se difundan en los canales oficiales del Gobierno Municipal, tal y como se hace con el operativo de presas y parques recreativos de la localidad.

“Asimismo, invitó a la comunidad a realizar un senderismo y campismo responsable, recordando el principio que le da sentido a la vida al aire libre, sin dejar huella, permitiendo a la flora y fauna salvaje permanecer salvaje”, concluyó.