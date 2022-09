Exhortan a la autoridad a realizar exámenes antidoping a conductores de tracto camiones

Con la finalidad de que se realicen exámenes toxicológicos a los conductores de camiones de carga que circulan por la entidad, el diputado Edgar José Piñón Domínguez propuso exhortar a las autoridades competentes la implementación de acciones de vigilancia en carreteras y verificación del estado de salud de los conductores, dado que por su imprudencia y falta de pericia provocan la muerte de civiles.

Ante el pleno del Congreso de Estado de Chihuahua propuso exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Guardia Nacional, Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, para que, se tomen medidas encaminadas a la vigilancia en las carreteras estatales y se verifique el estado de los tracto camiones que circulan por ellas, así como la condición de salud de sus conductores, a través de exámenes médicos y de exámenes toxicológicos y/o antidoping ubicados en puntos estratégicos de las carreteras.

En su exposición detalló que de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano del Transporte para el año 2021 en Chihuahua, se presentaron 342 accidentes carreteros donde el 42% de estos, estuvieron involucrados vehículos de tipo C, es decir, camión sencillo y combinado, furgoneta y pick up, el 1.41% corresponde a autobuses pasajeros, 51.84% automóviles, 1.21% motocicletas en tanto que el 2.62% refiere a otros automotores como (maquinaria agrícola, de construcción, tren y vehículos no identificados).

Además, casi el 50% de ellos fueron causados por exceso de velocidad, imprudencia, invadir carril o por estado de ebriedad del conductor lo que equivale a 170 de los 342 accidentes.

Según el Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales más de 11 mil 630 accidentes fueron relacionados al factor humano prevaleciendo la imprudencia y la desatención, siendo esta la principal causa, seguida de fallas mecánicas, características del camino y condiciones climatológicas.

Ante ello dijo que es necesario que se generen mayores condiciones operativas en temas de seguridad para la prevención de accidentes, y detectar aquellos conductores que se encuentren bajo el consumo de alcohol o alguna droga.

Ello aludiendo a la terrible tragedia que se registró en el municipio de Ahumada donde 10 personas perdieron la vida, luego de que el conductor de un tracto camión se encontraba bajo los influjos de sustancias que aminoraron sus sentidos.

De la misma manera mencionó que se debe contar con puntos de inspección, supervisión, vigilancia y monitoreo físico y mental de quienes conducen las unidades de carga, ello a fin de garantizar la seguridad de los viajeros y conductores.

El legislador señaló que solo la carretera 45, mejor conocida como Panamericana tiene una longitud de más de 600 kilómetros en Chihuahua, siendo una vía principal que requiere de inspección.

La diputada Leticia Ortega solicitó que además se amplié a conductores de autobuses de pasajeros.

Con 25 votos a favor se aprobó el exhortó.