Dónde trabaja y cuánto gana la Generación Z

Los jóvenes entre los 18 y 29 años de edad se desempeñan principalmente en los sectores servicios y comercio, obteniendo un ingreso promedio mensual de 7 mil 870 pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Posteriormente, se enlista la industria, el sector agropecuario y la construcción, con una evidente brecha de género en el mercado laboral. Y aunque se han tenido avances importantes en esta materia, las mujeres todavía enfrentan dificultades para conseguir empleos bien remunerados y con condiciones justas.

Aunado a la dificultad de encontrar una fuente formal de ingresos competitivos con condiciones dignas, se les presenta otro desafío: que su trabajo esté acorde con sus estudios y que les permita atender responsabilidades familiares, destacó el artículo “Los grandes desafíos de la juventud” dentro de la revista “Proteja su dinero” de Condusef, en su edición del mes de mayo.

Se destaca que, lo anterior no sólo resulta abrumador para cualquier persona, también genera un desánimo para continuar con la búsqueda del mejor empleo.

Si bien, son muchos los desafíos laborales para los jóvenes, sin embargo, también existen algunas otras oportunidades para crecer personal y profesionalmente. Lo importante es aprovechar cualquier oportunidad al máximo y para ello se requiere de herramientas y habilidades específicas.

Si bien el ingreso económico es importante, no es el único factor determinante para la estabilidad financiera, la gestión responsable de los recursos es igualmente crucial, pues ganar mucho dinero no garantiza una seguridad financiera a largo plazo si no se administra adecuadamente.

Por lo anterior, la Condusef aseguró que la Educación Financiera desempeña un papel fundamental en este sentido. Desarrollar hábitos financieros saludables en cualquier momento de la vida puede marcar la diferencia entre la prosperidad y la inestabilidad económica.

La búsqueda de empleo es un proceso y requiere de un tiempo para que se pueda consolidar. Ante ello, la Comisión compartió cinco estrategias efectivas que ayudarán a abrir paso en el mundo laboral: pulir tu carta de presentación, capacitación constante, agotar opciones, analizar la viabilidad para emprender, y dominar tus finanzas.

Tener un empleo es un gran paso en el camino hacia la independencia financiera, pero se debe recordar que no es el único fin. Una gran recomendación para seguir creciendo es establecer metas concretas, medibles y realistas, a corto, mediano y largo plazo.