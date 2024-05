Chihuahua se hará oír en el Senado: Mario Vázquez

Convencido que Chihuahua requiere una representatividad real en el Senado de México que conozca las necesidades del estado acorde a la región, el candidato Mario Vázquez Robles busca llegar a la cámara alta, donde priorizará los requerimientos de los chihuahuenses inclusive por encima del partido y el gobierno en turno.

Dio a conocer que ha sido una campaña intensa que implica un recorrido por toda la entidad para generar una cercanía y la sensibilidad necesaria para poder entender todos los rincones de Chihuahua.

“Nuestro estado es diverso y en cada región hay diferentes situaciones, problemáticas, apremios y agendas distintas. Entender a Chihuahua es entenderlo todo: por un lado a las grandes ciudades como Juárez o Chihuahua capital, pero también a los polos de desarrollo industrial, agrícolas y ganaderos. Entenderlo en su conjunto es parte del reto”, señaló.

El aspirante compartió que la campaña ha dado de sí: se han encontrado aquellos puntos finos de lo que está pasando en el estado, y ha percibido cómo la gente de Chihuahua está deseosa de una representación leal en el centro del país. En este sentido, destacó que se debe responder a los requerimientos de los chihuahuenses y no a una coyuntura política, del partido o de poder, es decir, entender que el Congreso de la Unión es peso y contrapeso, y que no se puede mimetizar con el gobierno, porque se deja de cumplir la función de representar a la población.

“Los senadores y diputados dejamos de ser representantes populares cuando solamente obedecemos lo que dice el mando del Ejecutivo o cuando obedecemos a nuestro partido. Yo quiero hacer un compromiso muy fuerte: primero estará Chihuahua antes que mi partido y antes que el gobierno, inclusive si es liderado por Xóchitl Gálvez”, aseguró el exdiputado local.

Recordó que los dos senadores de mayoría actualmente son del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los cuales –dijo-, no han gestionado obras, acciones o recursos para Chihuahua, y tampoco intervinieron en los momentos más aciagos como en la presa La Boquilla en 2020.

Candidato al Senado de México, Mario Vázquez Robles | Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Durante el proceso de campaña electoral, Vázquez Robles ha sido testigo del temor que existe entre la ciudadanía, especialmente en beneficiarios de programas sociales, porque les han dicho que se los quitarán si no votan por Morena; ante lo cual les ha manifestado que dichos programas se quedan y mejoran y que se irá por más.

En este sentido, explicó que es prioritario atender los temas de salud puesto que ese dinero recibido por los adultos mayores se les va principalmente en medicinas, debido a que hay un total “desorden” en este rubro.

Resaltó que otro gran tema que no se ha resuelto es la inseguridad. “Este régimen ha trastocado toda noción ética en el ejercicio del poder ¿Cómo es posible que tengas a militares construyendo obra civil, que los tengan en las calles siendo humillados por los delincuentes, o sirviendo en las Aduanas? Cuestionó.

El entrevistado compartió que recientemente estuvo en Jiménez, la puerta sur del estado, por donde ha arribado una gran cantidad de migrantes de los cuales el 90% son venezolanos, quienes han relatado a los habitantes de aquella región cómo llegó su país a este momento, el cómo Chávez y Maduro que pregonaban la defensa de los pobres han logrado expulsar a miles y miles de venezolanos.

“Cómo esa experiencia sin intentar vivirla, la podemos asumir como el gran riesgo que hoy tiene el país. Ahí está la lección y no solamente en Venezuela, también estamos hablando de otros países que se han destruido por esas ansias populista de alguien que llega al poder y le dice a la gente humilde que no se preocupe, que no se supere, que se conforme, que está bien como está, que no debe trabajar porque el gobierno lo puede mantener”, agregó el candidato a senador por Chihuahua por la Coalición Fuerza y Corazón por México.

Mario Vázquez dio a conocer que en sus recorridos, si bien ha observado que la mayoría de la población es sensible a lo que está ocurriendo y lo que se juega en esta elección; también hay quienes tienen miedo al sufrir presiones por su voto a pesar de ser un delito electoral.

“Tenemos que recuperar a México, país que no puede tener crecimiento económico si sataniza a la iniciativa privada que genera empleos. México debe quitarse esos atavismos ideológicos, dogmáticos que no han dejado que avancemos en varios aspectos. Me atrevería a decir que no hay un solo tema en el país en el que no se haya retrocedido y reto a quien diga lo contrario y lo demuestre. No hemos avanzando en economía, pobreza, seguridad, salud, migración”, criticó.

Ante ello, el también exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), fue claro al señalar que nuestro país tiene que visualizarse y gobernarse desde todas las aristas, argumentando que no puede ser una nación donde únicamente se hagan los caprichos de unos cuantos.

En este orden de ideas, evidenció que la inversión está concentrada en tres o cuatro obras del gobierno federal, sin llegar al norte “que está abandonado y sufre el centralismo federal más crítico en la historia de la República Mexicana”.

Al preguntarle sobre las expectativas en la próxima elección el 2 de junio, respondió que se torna esperanzador, especialmente después de la gran concentración de mexicanos libres –muchos sin una afinidad partidista-, que se realizó el pasado 19 de mayo.

“Estamos apostando por el voto útil y por la mayor participación electoral de la historia del país. Si logramos votar más allá de la media en las últimas elecciones en México, no habrá poder humano que impida que los mexicanos decidamos lo correcto”, concluyó.