¿Qué pasa si pierdes tu INE previo a la jornada electoral?

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que, aquellos ciudadanos que extravíen su credencial de elector del 21 de mayo al 2 de junio, no podrán acceder a su derecho al voto, toda vez que el plazo para realizar las reimpresiones ya concluyó.

Ramón Salazar Burgos, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE, explicó que lo anterior se debe a que la fecha límite para solicitar las reimpresiones venció el pasado 20 de mayo, siendo esa la última oportunidad de poder reponer la credencial para votar en los casos de extravío o deterioro de la mica.

Empero, es importante recordar que el 14 de abril venció el plazo para solicitar cambios en las credenciales, ya sea de domicilio o de algún dato que estuviera erróneo, y fue la fecha en la que se hizo el corte para elaborar la Lista Nominal final previo a su impresión.

De esa forma, todos los que cuenten con su credencial con vigencia a 2023, que hayan tramitado por primera vez su identificación al mes de enero, o realizaron cambios en su información previo al 14 de abril, tienen derecho a votar siempre y cuando acudan con su Credencial para Votar.

Ramón Salazar Burgos / Foto: INE

Y es que Salazar Burgos, aclaró que sin este documento la ciudadanía no podrá hacer valer su derecho al voto, pues, para tener un mayor orden y que no haya fraudes o alguna situación que complique la elección, se requiere comprobar con la identidad de la persona con su Credencial para Votar.

“Nada de que a mí me conoce el presidente (de casilla), es mi vecino, nada de eso”, precisó el vocal haciendo un llamado a los ciudadanos a que cuiden sus identificaciones durante esta semana que resta para el día de la jornada electoral, pues, de no contar con ella, no podrán votar.

Precisó que aún quedan alrededor de 4 mil credenciales de las que se reimprimieron sin recoger, por lo que recordó que la fecha límite para ir por ellas es el 31 de mayo; en caso de que no acudan previo a ese día, tampoco podrán votar.

Para aquellas personas que tengan alguna duda sobre si se encuentran dentro de la Lista Nominal, se puede consultar en el portal https://listanominal.ine.mx/scpln.