Exhortan a tianguistas a denunciar cobros anómalos y tramitar sus permisos para 2024

El subdirector de Gobernación Municipal de Chihuahua, Pedro Germán Oliva Jiménez, hizo un llamado a los comerciantes que trabajan en los diferentes tianguis de la ciudad, para realizar directamente en las oficinas de la dependencia los permisos para trabajar durante el presente año 2024; y denunciar, si alguna persona intenta hacer un cobro anómalo.

Las oficinas se ubican en el Barrio Mágico del Centro Histórico de la ciudad de Chihuahua, en calle Ignacio Allende número 7, entre la avenida Independencia y la calle Segunda, donde se deben realizar todos los trámites correspondientes a procesos de la Subdirección de Gobernación Municipal de Chihuahua.

Luego de una manifestación de 50 tianguistas realizada en las afueras de la Subdirección de Gobernación Municipal, el Gobierno Municipal de Chihuahua, informa que se atendieron a las personas con diversas inquietudes y solicitudes.

El subdirector de Gobernación señaló "atendí personalmente a la comitiva de los manifestantes y procedí a explicarles los costos de los permisos para este ejercicio fiscal 2024, los días y los horarios permitidos para realizar su actividad en los tianguis del Corredor Vistas del Cerro Grande, así como en el Tianguis de la colonia 11 de Febrero”, detalló Pedro Oliva.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

La manifestación se realizó durante la mañana del pasado lunes 29 de enero, cuando los tianguistas se presentaron con cartulinas ante el edificio de la Subdirección de Gobernación Municipal, para exigir que no se permita tolerancia a los vendedores ocasionales, denominados ‘golondrinos’, a quienes acusaron de no pagar los permisos que solicita el Gobierno Municipal, además de instalarse en sus lugares de venta durante los días no permitidos para la actividad comercial.

El líder de los tianguistas de la colonia 11 de Febrero y en el Corredor Comercial de la avenida Nueva España, fue recibido con una comitiva de los vendedores, para dialogar y resolver el conflicto de la mejor manera, logrando compromisos por parte del subdirector Oliva Jiménez.

“Me comprometí a resolver las inquietudes y realizar un recorrido de campo en conjunto con los tianguistas, por lo cual, fui enfático en que la Subdirección de Gobernación Municipal, es la única instancia autorizada para otorgar permisos para instalarse en los diversos tianguis de la ciudad”, expresó el subdirector de Gobernación Municipal.

Afirmó que la Tesorería Municipal es la única instancia autorizada para recibir los pagos por los referidos permisos, mediando un certificado de pago.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

“Los inspectores no están facultados para otorgar permisos, ni recibir pagos. Por lo que exhorto a denunciar cualquier actuación anómala por parte de los inspectores y de los tianguistas; de igual forma, invito a los tianguistas de la ciudad a acudir personalmente a las oficinas de la Subdirección de Gobernación, a tramitar sus respectivos permisos”, finalizó.