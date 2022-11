Temporada de "golondrinos": Cocentro pide evitar llegada desmedida de ambulantes

Ante la temporada decembrina, desde la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) se pidió a la autoridad municipal no permitir la presencia invasiva de comerciantes ambulantes, al tiempo que se denunció que los “golondrinos” hacen tratos con líderes de vendedores informales a quienes les pagan entre 500 y 5 mil pesos para poder instalarse.

Ricardo Perea, presidente de la Asociación, notificó que se han estado reuniendo con representantes de la Secretaría del Ayuntamiento, la Subdirección de Gobernación y las propias organizaciones de vendedores informales para determinar esta situación “que desafortunadamente es grave para quienes tienen un negocio establecido con todos los requisitos de la ley”.

En este sentido, Perea destacó que cada vez es más la presencia de estas personas; si bien entienden que buscan llevar el sustento a sus familias, manifestó que las condiciones no son las óptimas ni las adecuadas y que a pesar de ello esto lo está permitiendo la propia autoridad municipal.

Finanzas Aumenta un 60% demanda de juguetes en el primer cuadro de la ciudad

“Esperemos que en esta época que la autoridad denomina como ‘la temporada’, no se permita tanto vendedor informal, ya que sabemos que muchos de ellos hacen negocios con los denominados golondrinos, que son estas personas que vienen del sur del país, que pagan la renta a estos líderes de las diferentes organizaciones de comerciantes, y una vez que termina se llevan el dinero de los chihuahuenses sin haber circulante, sin inversión, sin pagar ningún tipo de impuesto”, declaró.

Perea comentó que se calculan que son varios millones de pesos que no se quedan en la ciudad, que no sirven para que el primer cuadro de la ciudad, de donde obtienen esta ganancia, tenga alguna mejoría; por lo contrario, consideró que la concentración de ambulantes no da el aspecto adecuado para los visitantes y turistas.

Por lo anterior, el entrevistado refirió que se espera que haya respuesta favorable en estas negociaciones que han estado llevando a cabo, en donde se establecerá la reducción significativa de estos comerciantes que cada vez tienen más presencia en la zona Centro.

Solicitó a la autoridad resanar los mercados para la instalación de los vendedores informales; aparte –dijo- están hablando con los diferentes regidores para que este presupuesto, que se solicita por parte de la Secretaría del Ayuntamiento, sea otorgado y una vez remodelados los mercados, los ambulantes sean retirados de las calles.

Recordó que por la calle Cuarta ya resulta muy complicado transitar en vehículo, pero que además pueden citarse otros ejemplos de invasión de la vía pública, “esto es, se han apoderado, les han dado demasiadas libertades las autoridades, inclusive el costado de la Catedral ya está invadido”.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“La competencia desleal es lo que daña, pues mientras hay locatarios que pagan entre 40 hasta 120 mil pesos, además de Seguros Social, impuestos, las nóminas; ellos (ambulantes) solamente le pagan entre 500 y 5 mil pesos por semana a los líderes que son los que aprovechan y se quedan con esos grandes volúmenes de dinero, sin siquiera pagar impuestos”, añadió.