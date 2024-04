"Los niños vivimos con miedo": acusan diputados infantiles en sesión solemne del Congreso

“No pueden hablar de progreso, no pueden hablar de buenos resultados cuando tienen a las niñas y los niños de la Sierra Madre Occidental viviendo en medio de una guerra de un juego cruzado provocado por la avaricia, la corrupción, la sed de poder y por falta de una mano firme por parte de los gobiernos”, fueron las palabras que más resonaron en el recinto legislativo local este martes.

En el marco del Día de la Niñez, como cada año, el Congreso del Estado efectuó el homenaje Diputada y Diputado Infantil en donde treinta y tres infantes de toda la entidad tuvieron la oportunidad de subir al Pleno para externar un mensaje por medio del cual dan a conocer a la sociedad y especialmente a los legisladores las principales problemáticas que los aquejan.

Luego de cerrar el periodo ordinario, los diputados de la Sexagésima Séptima Legislatura cedieron sus curules a los infantes que resultaron electos en sus respectivos centros escolares tras un proceso que se efectuó en colaboración con el Instituto Estatal Electoral y que tiene por objetivo reconocer a la niñez chihuahuense, fomentar la cultura cívica y mostrar la labor legislativa a los participantes.

“¿Qué no son los criminales los que deberían de tener miedo?, ¿Qué no deberían de ser los criminales los que deberían estar encerrados en sus casas?, ¿Qué no son los criminales los que deberían de vivir con sus corazones perturbados?”, cuestionó una pequeña oriunda de Guadalupe y Calvo al narrar la situación de inseguridad que se vive en su municipio en donde cada que pide permiso para salir, observa en el rostro de su madre la angustia.

Foto: Pablo Rodríguez / El Heraldo de Chihuahua

Es por ello que acusó que no se puede hablar de libertad y de progreso cuando a las niñas y los niños se les está robando la niñez, inocencia y libertad, por lo que exigió a las autoridades presten atención y actúen al respecto.

Otros infantes que subieron al Pleno este martes denunciaron igualmente el tema de la inseguridad, así como el desplazamiento de las familias a causa de lo antes mencionado, lo cual indicaron limita los derechos a los que deberían de tener acceso las infancias para su total desarrollo.

Además de la inseguridad, el tema del cuidado a la naturaleza, particularmente del agua, así como el acceso a los servicios vitales tanto en las colonias como en los planteles escolares, fueron de los temas que más se escucharon en la Sala de Sesiones.

Una pequeña con discapacidad que representó al Centro de Atención Múltiple, pidió modificaciones a la ley para que se garanticen infraestructuras para garantizar que todos los espacios sean totalmente accesibles para quienes utilizan cualquier objeto de auxilio para su movilidad.

“Quiero invitar a todos los adultos a ser un ejemplo positivo para nosotros los niños”, fue otro de los mensajes que se escuchó durante la sesión efectuada en honor a este sector de la población a quien se conmemora cada 30 de abril. Cabe señalar que previo a la sesión, los niños en conjunto con sus familias disfrutaron de un desayuno con los diputados locales, al tiempo en el que tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la labor legislativa.

Otra de las cuestiones que se contempla con dicho reconocimiento, es el incentivo económico para las escuelas en donde actualmente estudian los participantes de dicho programa a fin de que puedan ejercerlo en lo que más crean conveniente y necesiten en dichos centros educativos. Este año, el monto otorgado a cada plantel fue de 78 mil pesos.