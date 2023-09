Exige Congreso castigo ejemplar para el abogado señalado por agredir a su pareja

Los legisladores del Congreso del Estado repudiaron completamente las agresiones que ejerció Javier Arturo R. B., exasesor del diputado de Morena, Óscar Avitia, en contra de su pareja, la cual estuvo a punto de perder la vida debido a la violencia de la cual fue víctima durante una semana.

La presidente del poder legislativo, Adriana Terrazas, destacó que “nuestro trabajo está hecho”, pues aseguró que a lo largo de la Sexagésima Séptima Legislatura se ha legislado para que se castigue “de manera ejemplar” a todos aquellos que atenten en contra de la seguridad de cualquier mujer, motivo por el cual exigió respetuosamente al poder judicial a que haga lo propio.

Por lo anterior, enfatizó, respetando la separación de poderes, a que el poder judicial aplique todo el rigor de la ley y mantenga en todo momento el juicio con perspectiva de género a fin de que el agresor pague por los delitos que cometió.

Igualmente, hizo un llamado a no politizar el tema, pues especificó que no se puede involucrar a las fracciones parlamentarias por el actuar personal de cada individuo, aunque sí hizo un llamado a regular los requisitos para las contrataciones y dejó claro que no tiene conocimiento de otra situación similar que esté ocurriendo con otros trabajadores del Congreso.

Por su parte, Avitia Arellanes, ahora exjefe del presunto agresor, explicó que efectivamente los diputados son los que sugieren a los asesores; empero, no se tienen regulaciones al momento de ser contratados, por lo que adelantó que la próxima semana presentará una iniciativa a fin de que se realicen exámenes psicométricos y psicológicos al personal y no solo se pidan la carta de no antecedentes penales.

Agregó que Javier Arturo R. ya no labora en el poder legislativo, pues ellos mismos fueron quienes solicitaron la baja y exigió a su vez a la Fiscalía que haga una investigación profunda sobre los hechos y que se castigue conforme a lo establecido en la ley, pues recalcó que rechazan “rotundamente” cualquier acto de violencia cometido en contra de las mujeres.

“Estas cosas nos pueden muchos a todos los chihuahuenses…estos actos nos avergüenzan a todos los chihuahuenses”, agregó el morenista, quien se dijo abierto a hablar del tema, ya que no está de acuerdo con las acciones cometidas.

Durante la sesión, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) emitió un posicionamiento al respecto en voz de la diputada Isela Martínez, quien lamentó que “cuando pareciera que en algo vamos avanzando vemos noticias en los periódicos que nos despiertan nuevos miedos. No poder sabernos seguras en las calles, en nuestros hogares e incluso en nuestros espacios de trabajo, esto nos lastima profundamente”.

Agregó su pesar de que, como legisladores, no hayan podido contagiar del todo a sus cercanos sobre la lucha en contra de la violencia de género, lo cual demuestra el gran reto que aún se tiene.

A este pronunciamiento, se sumaron las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena destacando que se debe prevalecer la lucha en contra de la violencia de género y aseverando que “ninguno de los diputados seremos tapadera de nadie”.