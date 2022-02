Exige mamá de Jessica Silva que el proceso de los asesinos de su hija sea en Chihuahua

Justina Zamarripa, exigió que se cumpla la justicia en el caso del asesinato de su hija, Jessica Silva Zamarripa, y las lesiones de su yerno, Jaime Torres; además de apoyo sicológico para sus nietos, quienes sufren la irreparable pérdida de su madre.

“Solo falta la justicia de mi hija, porque aún no se ha hecho nada. Hay tres hijos que no están con su madre, están sufriendo mucho, necesito apoyo de un sicólogo, más para Eduardo y Esteban. He pedido mucho apoyo, pero no ha llegado a su momento. Quiero que las personas que hicieron el daño paguen aquí en Chihuahua, no es justo que estén en una cárcel de Mazatlán. No voy a quedar tranquila hasta que ellos paguen aquí el artero asesinato de mi hija”, expresó.

Justina Zamarripa, agradeció a Congreso del Estado, al Gobierno del Estado por el apoyo, particularmente a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien ofreció un gesto de ayuda a la familia en duelo.

Por su parte, Jesús Emiliano García, manifestó que el Comité de Defensa por la Lucha del Agua de Chihuahua, y de Detenidos Políticos, tomaría el caso de Chatita, como es llamada cariñosamente la señora Zamarripa, para exigir justicia en los agravios que han sufrido.

“No hay justicia en el caso de Chatita, por los huérfanos de la compañera Jessica, y la rehabilitación de Jaime Torres, quien también es un afectado del choque que se dio contra los campesinos y productores de la zona centro-sur del estado de Chihuahua”, aseveró.

Por su parte, la activista, Chela Acosta, activista en el Movimiento por la lucha del Agua de Chihuahua, celebró la liberación condicional de Andrés Valles Valles, quien se reúne con los otros tres agricultores que nunca debieron estar detenidos; pero lamentó la falta de avances en el caso del asesinato de Jessy.

“Se cierra ese ciclo para ellos cuatro, ahora en libertad. Por parte del Comité, queda el trabajo por la justicia y reparación de los daños de la muerte de Jessica Silva Zamarripa, en manos de Guardia Nacional. No vamos a descansar hasta encontrar que se haga esa justicia, hay tres niños que quedaron sin su madre, y como sociedad chihuahuense exigimos la aclaración total y la reparación, por parte de gobierno federal. Jessica no murió en vano, la lucha por el agua de Chihuahua sigue, y no vamos a descansar hasta que se respeten los derechos de los agricultores, porque nos tienen muy lastimada la región centro-sur. No solo con la pandemia, sino con el problema del agua”, manifestó.

Chatita Zamarripa explicó que en el caso de las lesiones de su yerno, Jaime Torres, quien fue herido de gravedad durante el ataque de elementos de la Guardia Nacional, tiene secuelas de las heridas en su ojo izquierdo; además de que requiere análisis y exámenes médicos.

“Él quedó incapacitado por el impacto de las balas, no puede trabajar. Queremos que los apoyen, tanto a mis nietos, como a ni yerno Jaime, por el daño que se les hizo. Nosotros estábamos en la lucha por el agua, y seguiremos en la lucha”, afirmó la señora Zamarripa.