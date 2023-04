Exigen a directora de la primaria Eloy S. Vallina resuelva problemáticas del plantel

Padres de familia de la escuela primaria Eloy S.Vallina, han denunciado a la directora del plantel y su administración, por una serie de problemáticas que se han generado en los últimos meses, por lo que anunciaron una reunión para el próximo 24 de abril para aclarar los diversos situaciones que presenta la institución.

“Pidamos a las autoridades regrese el orden que siempre ha mantenido esta invaluable escuela”, declaró un padre de familia por la próxima reunión.

En primer lugar y una de las situaciones que más aqueja a los familiares, es que una maestra exhibe a los alumnos en redes sociales, con quienes se toma fotografías e incluso graba videos de ella con los menores, esto, sin ninguna autorización de los padres de familia.

Afirman que esto incluso se encuentra prohibido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se dice que: “se considerará violación a la intimidad de niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su identificación”.

Además, los padres señalan que la directora ya ha tenido problemas en anteriores escuelas donde ha laborado, siendo estas la escuela primaria Tierra Y Libertad, donde incluso se pidió su destitución en el año 2017, y posteriormente en la escuela Simón Bolívar.

También piden claridad en las cuentas, esto, debido a que la pasada administración habría entregado la escuela con fondos y ahora están en “números rojos”.

Previo a las vacaciones de Semana Santa, los padres de familia mantuvieron una reunión en la que se abordaron problemáticas en los grupos de actividades extraescolares, tales como equipos deportivos y culturales, sin embargo, no fue posible establecer resultados en cuanto a los mismos.

Destaca también la falta de atención de la directora hacia las exigencias de los padres, mismos que apuntan que la administración actual no resuelve los problemas hidráulicos de la institución ni otras situaciones de bullying.

Además, señalan que las instituciones se prestan a personas externas, lo que no presentaría un problema toda vez que no se coartara el espacio de los alumnos para utilizarlos, cosa que no sucede según detallan algunos padres de familia.

Será el próximo 24 de abril el día en que nuevamente se reúnan para tratar los temas pendientes y esperar recibir una respuesta de las autoridades, ya que afirmaron que en este periodo vacacional se mantienen organizándose en lo que regresan a las actividades escolares habituales.