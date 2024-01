Exigen acciones legales contra ADC Global Services; empresa sigue operando

Un grupo de ciudadanos se manifestó frente al Palacio de Gobierno con el fin de exigir a las autoridades que emprendan acciones legales en contra de la empresa ADC Global Services.

Lo anterior, luego de que se dijeron víctimas de una estafa al haber adquirido financiamientos para la compra de vehículos, sin que se les haya cumplido con la entrega de las unidades.

El señor Juvencio Gómez Castillo, integrante del grupo de manifestantes, cuestionó el actuar de la Fiscalía General del Estado, pues aseguró que a pesar de que los afectados entregaron elementos probatorios y presentaron las denuncias correspondientes, no han obtenido alguna respuesta.

“Ya no sabemos si ellos están coludidos con esa empresa, porque a nosotros no nos han dado una respuesta, no están dando seguimiento al caso y la empresa sigue operando con normalidad; somos más de 200 defraudados y la empresa sigue robándole a la gente en Chihuahua y ya están en otros municipios también”, expuso.

En este sentido, el quejoso señaló que la empresa ADC Global abre cuentas en las redes sociales, se promocionan y posteriormente, publican videos en donde aparentemente se entregan vehículos a clientes, pero la realidad es que esos videos los hacen entre los mismos empleados de la empresa y son los mismos vehículos que se entregan entre ellos mismos.

Los manifestantes cerraron la calle Aldama y piden que la gobernadora María Eugenia Campos intervenga para que la Fiscalía General del Estado y la de Distrito Zona Centro, realicen las acciones correspondientes para obligar a la empresa a que cumpa con sus obligaciones.

Hizo énfasis en que son más de 200 personas las afectadas tan sólo en la ciudad de Chihuahua, sin embargo, la lista de defraudados comienza a incrementarse tras la expansión de la empresa a otros municipios.