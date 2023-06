Exigen justicia para María del Pilar Espino, mujer rarámuri víctima de feminicidio

Ante la noticia de la absolución de los probables responsables del feminicidio de María del Pilar Espino Bustillos, mujer rarámuri victimada en junio del 2021, Justicia Para Nuestras Hijas expresó la indignación ante la ineficacia del Estado para proveer justicia.

Norma Ledezma Ortega, coordinadora de JPNH, señaló que esta sentencia absolutoria expone una ausencia de perspectiva de género y la evidente falta de experiencia de los jueces de adolescentes que el tribunal ha estado enviado a las ternas de juicios orales de feminicidio.

➡️ Recibe las noticias directo a tu celular. Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp

“¡María del Pilar fue víctima de feminicidio, hoy es víctima del estado! Nos incomoda, nos duele y nos lástima que las mujeres siguen estando sin tener justicia. Hoy los probables responsables del feminicidio de María del Pilar se encuentran libres”, señaló la activista.

María Espino era una mujer fuerte y muy trabajadora. Originaria de la comunidad de Gomisachi, en el municipio de Guachochi. Tenía 23 años cuando su vida le fue arrancada.

El 2 de junio de 2021, María del Pilar salió de la fonda de comida donde laboraba. Llegó a su casa para disfrutar de su tiempo de descanso, en compañía de su pequeño hijo de 3 años y su hermana. La madrugada del 3 de junio recibió una llamada y salió de su hogar, nunca más regresó.

Sus compañeras de trabajo y familia la encontraron en un terreno baldío a las afueras de la ciudad. Estaba degollada.

La organización JONH que acompaña el caso exige saber en dónde recaen las fallas para que el estado no garantizara el acceso a la justicia; en el Tribunal que absolvió por no encontrar elementos para dictar una sentencia condenatoria o en la Fiscalía al no integrar una carpeta de investigación con pruebas suficientes. También señalamos categóricamente que esta sentencia absolutoria expone una ausencia de perspectiva de género y la evidente falta de experiencia de los jueces de adolescentes que el tribunal ha estado enviado a las ternas de juicios orales de feminicidio.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Norma Ledezma resaltó que es imprescindible que el Estado tenga en todos sus órganos personas que trabajen en pro de la justicia, con una perspectiva de género que garantice una justicia equitativa y real. Las autoridades le fallaron a María del Pilar, hoy los probables perpetradores están libres y tal vez evadan la acción de la justicia.

“Sentimos indignación y dolor porque después de dos décadas de una larga lucha por la verdad y la justicia y de los avances jurídicos en el estado, en pleno siglo XXI una mujer en situación de pobreza, proveniente de la comunidad rarámuri, una mujer llamada María del Pilar hoy no tiene justicialismo.