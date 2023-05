Existe riesgo de otra guerra por el agua en el estado

DELICIAS.- La petición del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, al Gobierno Federal para que se abran las presas del estado de Chihuahua, podría ser el inicio de otra guerra por el agua de esta entidad, por lo cual diferentes actores políticos y sociales de la región centro sur cerraron filas este miércoles en defensa del recurso hídrico.

En rueda de prensa celebrada después de una mesa interinstitucional, Mario Mata Carrasco, presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento; Salvador Alcántar Ortega, diputado federal por el V Distrito; Jesús Valenciano García, presidente municipal de Delicias; Aidé López de Anda, alcaldesa de Saucillo; y Mariano Jáquez Gandarilla, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Conchos, advirtieron que la amenaza de Tamaulipas es real.

Salvador Alcántar confirmó que fue presentada una solicitud formal del Gobierno del Estado de Tamaulipas para exigir la apertura de las presas de Chihuahua, pues recordó que durante una reunión celebrada por la Comisión de Recursos Hidráulicos en la cámara de diputados se trató el tema.

Foto: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua

Respondió a las acusaciones hechas el lunes en su contra por la Asociación Civil de Usuarios de que buscaba “raja política”, expresando su extrañeza de que dicha asociación no defienda los intereses de la gente de esta región.

Aseveró que se repite la misma historia de 2019 y 2020, cuando comenzaron a darse exigencias para que Chihuahua enviara agua a Tamaulipas, lo que fue prosperando hasta alcanzar niveles que no deben ocurrir de nuevo en la región centro-sur de la entidad.

Chihuahua Lucen caballos Appaloosas de crianza chihuahuense en Exposición Ganadera

Mario Mata alertó a los habitantes del estado que habrá un intento de dividirlos por parte de los actores políticos de la 4T, señalando que estos buscarán descalificarlo a él y a otros defensores del agua y no al mensaje, el cual es que los tamaulipecos quieren llevarse el agua de Chihuahua.

“La realidad es que sí se la quieren llevar, y si nosotros somos omisos se la van a llevar; nos van a poder calificar de los que quieran, nos van a poder descalificar, insultar, lo que ustedes quieran, pero si no nos organizamos y caemos en la división los chihuahuenses, nos van a ganar y es lo que no podemos permitir… no podemos permitir otro 2019- 2020, por ningún motivo”, subrayó el presidente de la JCAS.

Señaló que las pretensiones del gobernador y los diputados tamaulipecos representan un embate auspiciado por el Gobierno Federal, acusando que la ideología de éste es destruir la propiedad privada, la cual sigue siendo el corazón para producir y mejorar las condiciones de vida.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Además, Mata Carrasco resaltó que en esta ocasión, a diferencia de hace tres años, los chihuahuenses cuentan con una gobernadora dispuesta a defender el agua, recalcando que esto se hará con la ley en la mano. Descartó que en este momento haya un peligro de que las Fuerzas Armadas ocupen las presas, pero aun así llamó a no confiarse.

Por su parte, el alcalde Jesús Valenciano advirtió que de cumplirse la exigencia de Tamaulipas, podría ser algo catastrófico para Chihuahua, pues son miles de familias las que viven del campo en esta región que produce cerca de 17 mil millones de pesos al año en el sector primario de la economía.

“Como representantes de los ciudadanos y de los productores tenemos que actuar”, agregó el edil deliciense, quien señaló que todos los sectores del estado están en total desacuerdo con los planteamientos de funcionarios, legisladores y agricultores tamaulipecos.